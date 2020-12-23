Свято 23 грудня: що ні в якому разі не можна робити в день святого Міни

23 грудня православні вшановують пам'ять святого мученика Міни Олександрійського (Красномовного або Калликелада), який в IV столітті постраждав за Віру в часи правління римського імператора Максиміана II Дази.

В народі свято називали Міна-світлі очі або день Міни. Наші предки помічали, що з цієї дати світловий день починає прибувати, якраз після Дня зимового сонцестояння 22 грудня. За повір'ями, у цей день можна вилікувати хворі очі і поліпшити зір, якщо дотримуватися особливих правил і не порушувати суворі заборони.

За церковними переказами, Міна був досвідченим воїном-вельможею, відрізнявся красномовством і ораторським мистецтвом. Він став відкрито проповідувати віру в Єдиного Бога в Олександрії, куди імператор послав його для придушення повстання християн у цьому місті язичницькому. Розгніваний правитель дозволив надати Каллікеладу жорстоким тортурам, але суддя єпарх Єрмоген замість цього сам прийняв від Міни хрещення.

Розлючений Максиміан особисто прибув до Александрії для екзекуції над християнами, наказав обезголовити Міну і Єрмогена, а також ще одного повірила в Спасителя Євграфа.

Прикмети і традиції 23 грудня

У народному сприйнятті святий мученик Міна символізував прозріння, тому багато повір'я і традиції святкування пов'язані з вірою в можливість вилікувати очі і "зняти полуду з очей".

Згідно з повір'ями, проповідник не тільки володів даром зцілювати зір, але і міг виганяти нечистих духів з людей, творити дива, лікувати хвороби і дарувати здатність чітко бачити правду і брехню, добро і зло у всіх словах, ділах і явищах.

В молитвах просили у святого про духовне прозріння, а також благали про здоров'я і про зцілення від усяких хвороб.

За традицією, жінки в день Міни вимовляли особливу змову від опівнічниці і нечисті, яка заважає спати дітям.

Побутували такі приказки в цей день: "Зі святого Міни - тьма повз нас" і "Зі святого Міни - з очей полуда".

Суворо заборонялося в цей день наговорювати на людей дурне, пліткувати і пліткувати, бо недобрі і брехливі слова могли обернутися на сглаз, але зверталися саме проти мовця.

Ще одне правило в день Міни наголошувала, що якщо подивитися в очі жебракові, якому подаєте милостиню, то можна закликати біду на свою голову.

Головні прикмети 23 грудня

Якщо в день Міни ясна погода, то скоро прийдуть на міцні морози;

Якщо снігопади намели замети до самої огорожі, значить літо буде неврожайні;

Коли в небі у цей день білі хмари, то незабаром прийде похолодання;

Мерехтливі і дуже яскраві зірки в нічному небі у цей день віщують швидку холоднечу;

Коли сузір'я Велика Ведмедиця 23 грудня яскраво сяє - готуйтеся до бурану;

Якщо ж у небі зірки здаються маленькими, що незабаром чекайте снігопади;

Якщо у цей день сороки біля хат літають і лізуть під стріху, то це обіцяє швидку завірюху

Іменини 23 грудня святкують: Олександр, Олександра, Олексій, Анатолій, Григорій, Євген, Костянтин.

Як ми раніше писали, ці обряди допоможуть стати багатим і щасливим.