Свято 23 лютого: найважливіші прикмети і заборони дня, у кого іменини

Історія свідчить, що, незважаючи на похилий вік, святий Харалампійй був підданий безжальним катуванням. Його тіло дерли залізними гаками і здирали шкіру.

Своїм мучителям святий лише відповідав: "Дякую, братіє, за те, що обдерли моє старе тіло і оновили мою душу для нового і вічного життя". Згідно з його життєписом, по стійкості, з якою він переносив муки, два воїна, Порфирій і Вапт, відкрито сповідували Христову віру, за що негайно були усічені мечем. Три жінки, які спостерігали страждання Харалампія, почали прославляти Христа, за що також були незабаром убиті.

Під час чергових тортур плече мучителя ніби відсікли мечем, а коли він плюнув в обличчя святого - його голова розгорнулася раптово обличчям назад. Злякавшись, він став просити про помилування, після чого був зцілений святим і став християнином.

Засуджений до смерті, Харалампій молився, щоб у тому місці, де упокоються його мощі, ніхто не страждав би від голоду або хвороб. Помолившись, святий віддав душу Богові перш того, як меч ката доторкнувся до його шиї.

З тих часів Харалампія шанують в народі як зберігача від раптової смерті без покаяння, як покровителя домашніх тварин, захисника врожаю. Йому моляться також про добробут і позбавлення від голоду.

Головні прикмети цього дня

Ворони почали сідати на верхні гілки дерев і чиститися – чекай снігопад;

Сніг звисає з даху – чекай урожай хліба;

Якщо у цей день холоднеча, то не треба її боятися, вона буде недовгою;

У цей день необхідно молитися святому Харлампію, він зможе захистити вас від несподіваної смерті без покаяння;

Якщо почати 23 лютого лікувати серйозну недугу – вона пройде відразу ж;

Що не можна робити в цю дату

Чоловікам у цей день небажано працювати, кажуть, що справи все одно не буде;

23 лютого забороняється дарувати ножі і годинник – обіцяє швидке розставання

Іменини у цей день святкують Ганна, Валентина, Галина та Антон.