Свято 23 лютого: найважливіші прикмети і заборони дня, у кого іменини

23 лютого православні відзначають день святого Харалампія - єпископа в Магнісії, якому на момент мучеництва було 113 років від роду.
Історія свідчить, що, незважаючи на похилий вік, святий Харалампійй був підданий безжальним катуванням. Його тіло дерли залізними гаками і здирали шкіру.
Своїм мучителям святий лише відповідав: "Дякую, братіє, за те, що обдерли моє старе тіло і оновили мою душу для нового і вічного життя". Згідно з його життєписом, по стійкості, з якою він переносив муки, два воїна, Порфирій і Вапт, відкрито сповідували Христову віру, за що негайно були усічені мечем. Три жінки, які спостерігали страждання Харалампія, почали прославляти Христа, за що також були незабаром убиті.
Під час чергових тортур плече мучителя ніби відсікли мечем, а коли він плюнув в обличчя святого - його голова розгорнулася раптово обличчям назад. Злякавшись, він став просити про помилування, після чого був зцілений святим і став християнином.
Засуджений до смерті, Харалампій молився, щоб у тому місці, де упокоються його мощі, ніхто не страждав би від голоду або хвороб. Помолившись, святий віддав душу Богові перш того, як меч ката доторкнувся до його шиї.
З тих часів Харалампія шанують в народі як зберігача від раптової смерті без покаяння, як покровителя домашніх тварин, захисника врожаю. Йому моляться також про добробут і позбавлення від голоду.
Іменини у цей день святкують Ганна, Валентина, Галина та Антон.
Як ми раніше писали, в березні українців чекає додатковий вихідний.