Свято 23 травня: який сьогодні день, що не можна робити, у кого іменини

23 травня в народному календарі називається Симонов день, а також Симон Зілот або Симон посів.
Про всі прикмети і табу, читайте нижче в нашому матеріалі.
У цей день наші предки намагалися знайти скарби. Вважали, що саме в цю дату скарби відкривалися для людини.
Люди вірили, що кожен скарб охороняла нечиста сила і забрати його можна було тільки за допомогою молитви.
У Симонів день можна було поворожити на бобах. Щоб поворожити, ввечері напередодні візьміть дванадцять бобів (одинадцять білих і один чорний). Покладіть їх перед сном під подушку. Вранці дістаньте одне зернятко. Якщо попалося біле, то нічого поганого вам найближчим часом не загрожує. Чорний боб - знак попередження.
Іменинники цього дня - Сидір, Кипріян, Онисим і Таїсія.
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