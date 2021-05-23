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Свято 23 травня: який сьогодні день, що не можна робити, у кого іменини

Автор: Lite

23 травня в народному календарі називається Симонов день, а також Симон Зілот або Симон посів.

Про всі прикмети і табу, читайте нижче в нашому матеріалі.

У цей день наші предки намагалися знайти скарби. Вважали, що саме в цю дату скарби відкривалися для людини.

Люди вірили, що кожен скарб охороняла нечиста сила і забрати його можна було тільки за допомогою молитви.

У Симонів день можна було поворожити на бобах. Щоб поворожити, ввечері напередодні візьміть дванадцять бобів (одинадцять білих і один чорний). Покладіть їх перед сном під подушку. Вранці дістаньте одне зернятко. Якщо попалося біле, то нічого поганого вам найближчим часом не загрожує. Чорний боб - знак попередження.

Головні прикмети цього дня:

  • Якщо боса нога в борозні терпить холод - час сіяти пшеницю.
  • Посіяна на Симона пшениця дасть відмінний урожай.
  • Дощ в цей день обіцяє дощове літо.
  • Увечері з'явилися великі купчасті хмари-до гарної погоди на наступний день.
  • Березові сережки лопаються - пора сіяти хліб.
  • Вранці бджоли весело і швидко літають – до погожого дня.
  • До світанку чути спів птахів - до дощу.
  • Якщо сон з 22 на 23 Травня не виповниться через 7-10, то він порожній.
  • Якщо ви побачили хороший сон - він збудеться через два дні, якщо поганий - через два тижні.

Що не можна робити в цей день:

  • Категорично забороняється працювати

Іменинники цього дня - Сидір, Кипріян, Онисим і Таїсія.

Читайте також у нашому матеріалі про найважливіші дати і свята червня.

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