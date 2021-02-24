Свято 24 лютого: найважливіші прикмети і заборони дня, у кого іменини

Житіє оповідає про відвідини ним святого Євстратія Севастійського. Гоніння, які продовжив Ліцинія, примусили Власія та інших християн міста сховатися в горах Аргоса, де єпископ підтримував і втішав гнаних.

Переслідування тривали, і одного разу місцевий правитель Агрікола наказав ловчим зібрати якомога більше диких тварин для катування християн. Ловчі помітили дивне скупчення різних звірів біля однієї печери і зайшовши в неї, вони побачили Власія, що здійснював молитви. Тварини чекали, коли святий зазвичай вийде, щоб благословити і зцілити їх.

За цей святого піддали жорстоким тортурам, адже місцевий правитель хотів зламати її віру і навернути в язичництво. Перед стратою святий помолився Богу про прощення своїх і людських гріхів, а також про допомогу всім, хто буде поминати Власія.

Після смерті тіло святого поховала благочестива жінка по імені Елісса на місці страти. Біля гробу святого, за переказами, відбувалися зцілення християн.

Наші предки вшановували святого Власія як покровителя рогатої худоби. Самого мученика прозвали в народі «коров'ячим богом», а Цей день – «коров'ячим святом». Ікони із зображенням Власія встановлювали в хлівах і корівниках для благополуччя худоби.

Цей день вважався сприятливим для покровителів рогатої худоби (фото: vsyamagik.ru)

Традиції 24 лютого

Існує традиція у цей день подавати до столу печеню

24 лютого в церкві зазвичай освячують коровай житнього хліба і потім згодовують по шматочку всім домашнім тваринам.

На це свято здійснюють обряди і читають замовляння від нечистої сили, порчі і пристріту.

Що заборонено робити у цей день

Працювати в цей день вважається поганою прикметою.

Не можна ображати тварин, а також варто подякувати своїм домашнім вихованцям.

У цей день не варто відмовляти в допомозі.

До речі, людина, народжена 24 лютого, має рішучість і наполегливість. Вона завжди рухається вперед і ніякі перепони на шляху її не лякають. В якості талісмана їй потрібно носити гематит.

Іменини в цей день святкують: Всеволод, Гаврило, Георгій, Дмитро і Захар.