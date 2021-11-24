Свято 24 листопада: що строго заборонено робити сьогодні, у кого іменини

Феодор Студит - це візантійський чернець і аскет жив у VIII-IX століттях і прославився просвітницькою діяльністю і літературними працями, зокрема був автором двох катехізисів і статутів, що регулювали життя ченців. У народі свято отримало назви Федір Студит, Поминальник і Санниця і було приурочене до зустрічі зими і супроводжувалося спеціальними обрядами, мало свої заборони.

Феодор був сином шановного чиновника і родичем святого Романа Сладкопевця, отримав гарну освіту і в 22-річному віці прийняв чернечий постриг. Разом з ним в монастир вирушила і його молода дружина Анна.

Отримавши популярність як ігумен-аскет і проповідник, в 798 році Феодор переселився зі своїми учнями в Студійський монастир, який став під його керівництвом світочем тодішнього чернецтва. Церковний діяч брав активну участь у суспільно-політичному житті і виступив проти незаконного з канонічної точки зору розлучення і нового шлюбу імператора Костянтина VI, за що піддався катуванням і був на деякий час вигнаний. Феодор ревно виступав проти іконоборців і знову випробував репресії, поневірявся до своєї смерті в 826 році, прославившись як мученик і чудотворець. Через 2 роки після своєї смерті його канонізували.

Що не можна робити в цей день:

Наші предки в день Федора Студита вірили, що дата дуже вдала для ворожіння на ім'я суджених. При цьому укладати шлюби або свататися 24 листопада вважалося поганою прикметою - нібито відносини в родині будуть не міцними і пара незабаром розлучиться.

Ще один звичай щодо сварок в сім'ї пов'язаний з посудом. Так, від тарілок і чашок з тріщинами потрібно було позбавлятися, а якщо розбити посуд в день Студита, то це обіцяло серйозний розбрат між рідними. Викидати осколки теж заборонялося - слід було перехрестити їх тричі і віднести в дупло старого дерева.

Для зміцнення здоров'я селяни заварювали чай із сушеною малиною, чорницею та суницею. А ще вірили, що речі, які були пов'язані в цей, володіли особливими цілющими властивостями і ставали оберегом для того, хто їх носить.

У цей день святому молилися при різних хворобах, особливо при хворобі шлунка.

28 листопада поминали покійних родичів і ставили за них свічки в церквах. Так, ще одне ім'я у свята Поминальник - з'явилося від повір'я, що в цей день небіжчики сумують по землі і за своїми рідними, а їх стогони доносить морозний вітер, який студить все навколо.

Головні прикмети в день Федора Студита:

Якщо пішов мокрий сніг, значить до 4 грудня будуть відлиги;

Яка погода в цей день - така і зима буде;

Якщо в цей день в небі яскраво світить сонце - скоро прийдуть холоди

Якщо на Студита на лід вийшли гуси, значить на Різдво буде відлига.

День ангела 24 листопада відзначають: Вікентій, Віктор, Євген, Максим, Степан, Федір.