Свято 25 вересня: що категорично не можна робити в цей особливий день, головні прикмети

У народі свято отримало назву День Артамона або Артамон змійовик. Вважалося, що в цей день всі змії поповзають в ліс в нори й впадають в сплячку. Предки проводили певні обряди на Артамона та остерігалися порушувати суворі заборони.

Свято вважали остаточним переходом літнього часу на осінній, коли день з ніччю рівняється.

25 вересня було другим "зміїним святом", бо влітку перед цим відзначався ще один тематичний день - Василіска 4 червня.

На Артамона не можна було ходити в ліс і вже тим більше забрідати в гущавину. Вважалося, що можна налякати змій або наступити на них випадково - а будь-яка шкода плазунам в цей день обіцяла великі біди і хвороби. Крім того, вірили, що мисливці можуть зустріти Василіска, який здатний суворо розправиться з кривдниками й через укус змій влити в тіло людини свою небезпечну отруту.

При цьому варто відзначити, що просто побачити змію на Артамона вважали хорошим знаком. А якщо при цьому погодувати гада - який попався на очі біля вашого будинку - яйцем або м'ясом курки і пригостити молоком, то тоді можна було розраховувати на швидке багатство й удачу.

У цей день було заведено збирати горобину, з якої господині робили корисні вітамінні заготовки, приправляли медом і за повір'ями на Артамона "заряджали" їх цілющими властивостями.

Під час збору горобини потрібно було бути вкрай обережними і акуратними, через те, що випадкове пошкодження деревця вважалося дуже поганою ознакою для всієї родини та могло принести нещастя близьким.

Головні прикмети цього дня:

Якщо на Артамона йде дощ, що буде довга холодна зима;

Якщо в цей день на дубі багато жолудів, значить чекай теплу зиму і родюче літо;

Коли в день Артамона дерева вже листя скинули, що скоро вдарять морози.

Що не можна робити в цей день

У цей день заборонено ходити в ліс, тому що можна зустріти велику кількість змій, які в цей день сповзаються звідусіль в ліс.

Іменини сьогодні святкують: Данило, Семен, Федір. Привітайте цих людей з днем ангела!