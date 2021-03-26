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Свято 26 березня і його найголовніші заборони: що не можна робити, в кого іменини

Автор: Людмила Жукова

26 березня українці за православним календарем, вшановують пам'ять Никифора сповідника, Константинопольського патріарха, який вів праведне життя, а помер у вигнанні і самоті, оскільки не відмовився від віри.

Яке православне свято 26 березня, традиції, заборони і прикмети - читайте у матеріалі нижче.

Що можна робити в цей день

У давнину в цей день було заведено ходити на риболовлю. Річки звільнялися від льодів, а риба йшла на нерест. Тому улов в цей день обіцяв бути багатим. Чоловіки приносили повні садки риби.

Вважалося, що в цей день вода цілюща сила, тому з її допомогою можна лікувати всілякі хвороби.

Що суворо заборонено робити 26 березня

Вважалося що в Никифорів день від зимової сплячки прокидалися ведмеді, тому до річки можна, а в ліс - табу.

Крім заборони на відвідування лісів, в цей день намагалися не виходити в поле, щоб даремно не турбувати матінку-землю, адже сіяти ще було рано.

Заборонялося також полювати, в тому числі й на птахів. Підстрелити перелітного гусака - дуже погана прикмета. У народі вірили, що за такої помилки мор може напасти не тільки на мисливця і його родину, але й на все село.

Головні прикмети на сьогодні

  • Сильний туман на Никифора - літо буде непогожим.
  • Якщо прокинувся ведмідь, значить прийшла справжня весна.
  • Рання гроза і північний вітер обіцяли холодну весну.
  • Північний вітер 26 березня подув і прогримів перший грім, то весна буде затяжна, а літо - холодним.
  • Якщо ж під час грози дме теплий південний вітер, то літо і весна будуть теплими.

Іменини в цей день крім Никифора святкують також Олександр, Терентій і Христина.

Як ми писали раніше, народний синоптик ошелешив прогнозом на Великдень.

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