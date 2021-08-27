Свято 27 серпня: що строго заборонено робити, головні традиції і хто іменинник

27 серпня в народі називають Міхей Тиховей або ж Каменеклад.
Що не можна робити в цей день, хто відзначає день ангела, важливі традиції і прикмети - читайте далі в нашому матеріалі.
Згідно з біблійним переказом, день приурочений пророку Міхею Морасфітянину, що передбачив руйнування Іудеї після приходу Месії. Сьогоднішній день є знаковим, адже закінчується Успенський піст і починається осінній М'ясоїд, який був часом весіль.
У цей день намагалися завершити всі справи по господарству і будівництву. Саме тому день так називається. На Каменеклад стародавні зодчі відзначали своєрідне "професійне" свято - до них в це свято ставилися особливо шанобливо і шанобливо, намагалися догоджати і пригощали найкращим. В особливій пошані були ті будівельники, які брали участь у будівництві храмів.
Відомо, що в цей день дули досить сильні вітри, за якими люди судили про погоду наступаючої осені.
На полях 27 серпня можна було сіяти озимі. Також вважали, що Міхей протегує тим, хто хоче придбати житло.
По селах і містах починався сезон весіль. Міхєїв день вважався останнім, коли можна було посвататися сподобалася дівчині.
Вважалося також, що народжені в цей день люди дуже спокійні та непримітні. Вони рідко підвищують голос, але завжди досягають своїх цілей.
Іменини 27 серпня відзначає Аркадій, Василь, Володимир, Матвій, Міхей, Микола, Федір, Єва, Євдокія.
Нагадаємо, що українці в 2022 році отримають додаткові вихідні.