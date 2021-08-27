Свято 27 серпня: що строго заборонено робити, головні традиції і хто іменинник

Згідно з біблійним переказом, день приурочений пророку Міхею Морасфітянину, що передбачив руйнування Іудеї після приходу Месії. Сьогоднішній день є знаковим, адже закінчується Успенський піст і починається осінній М'ясоїд, який був часом весіль.

Головні традиції на Каменеклад

У цей день намагалися завершити всі справи по господарству і будівництву. Саме тому день так називається. На Каменеклад стародавні зодчі відзначали своєрідне "професійне" свято - до них в це свято ставилися особливо шанобливо і шанобливо, намагалися догоджати і пригощали найкращим. В особливій пошані були ті будівельники, які брали участь у будівництві храмів.

Відомо, що в цей день дули досить сильні вітри, за якими люди судили про погоду наступаючої осені.

На полях 27 серпня можна було сіяти озимі. Також вважали, що Міхей протегує тим, хто хоче придбати житло.

По селах і містах починався сезон весіль. Міхєїв день вважався останнім, коли можна було посвататися сподобалася дівчині.

Важливі прикмети на 27 серпня

Якщо на Міхея вітер тихий - осінь буде сухою і сонячною;

Сильний вітер - до негоди і дощового вересня;

Ясний день сьогодні - провісник вітряної осені;

Журавлі 27 серпня відлітають у теплі краї - скоро прийдуть заморозки;

Якщо листя тополі 27 серпня вкрилися вологою - до дощу.

Вважалося також, що народжені в цей день люди дуже спокійні та непримітні. Вони рідко підвищують голос, але завжди досягають своїх цілей.

Що категорично не можна сьогодні робити

На Міхея не можна лінуватися, інакше ви самі накличете на себе біду.

А якщо хтось вам запропонує товар, не можна відмовлятися. Все, що ви купите сьогодні, принесе вам удачу.

27 серпня не можна працювати з тестом і робити випічку.

Не можна підвищувати голос і кричати, напиватися і буянити.

Також не можна розповідати свої кошмари до заходу сонця.

Іменини 27 серпня відзначає Аркадій, Василь, Володимир, Матвій, Міхей, Микола, Федір, Єва, Євдокія.