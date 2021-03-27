Свято 27 березня: що сьогодні заборонено робити, усі прикмети, у кого день ангела

27 березня християни вшановують пам'ять преподобного Венедикта (Бенедикта) Нурсійського, який жив у V-VI століттях, вважається головним покровителем Європи і шанується як у православній, так і в католицькій церквах

Також сьогодні день пам'яті митрополита Київського і всієї Руси святителя Феогноста, який помер в XIV столітті від"чорної смерті", але мощі його через 120 років були знайдені нетлінними.

У народному календарі сьогоднішній день прижився під назвою Венедиктів день, Федір, Скотник- у свято було заведено особливо доглядати за тваринами, робити для них обереги. Наші пращури у цей день дотримувалися ряд суворих правил, бо день вважався досить небезпечним і міг принести серйозні біди й хвороби безтурботним порушникам заборон.

Як свідчать церковні передання, святий Венедикт, перед тим як стати засновником ордену бенедиктинців і взагалі всього західного чернецтва, багато років прожив у печерах, де сховався від порочності римського життя. Перекази говорять, що праведник своєю молитвою воскресив сина селянина з сусіднього селища. Ще Венедикт перетворив язичницьке святилище в християнський храм на честь Іоанна Хрестителя, разом зі своїми учнями заснував понад десять монастирів.

У Православній церкві день пам'яті преподобного Венедикта завжди випадає на період Великого посту.

На українських землях в Венедиктів день було заведено піклуватися про домашню худобу, виводити її на двір і ретельно помити. Не забували і про хлів - приміщення, там вичищали і кликали туди відунів і знахарів для змов на здоров'я худоби і захист від пристріту.

Що суворо заборонялося робити 27 березня, повір'я

В цей день не можна брати в руки ножі та інші подібні гострі колючі предмети. Особливо поганою прикметою вважалося точити ножі і колоти дрова. Вірили, що в іншому випадку всю родину чекають сварки і конфлікти.

Заборонялося в Венедиктів день вирушати на полювання в ліс - інакше можна отримати незабаром рану.

Забобонні боялися 27 березня виглядати в дзеркало - нібито це забирало життєві сили і насилало хвороби. Говорили, що для літніх людей дивитися на своє зображення особливо небезпечно - можна не тільки побачити свою смерть, але і навіть прискорити її. У цей день наші пращури завішували всі дзеркала в будинку щільною матерією.

Господині на Скотника не подавали м'ясні страви на стіл - інакше худоба могла захворіти й перестати жити в господарстві. Страви переважно повинні бути з молочних продуктів.

Сни в ніч на 27 березня вважалися віщими. Вірили, що міг наснитися прихований і небезпечний ворог.

Виходити з дому на вулицю після заходу сонця також сьогодні вважалося поганою прикметою.

Головні прикмети 27 березня

Грім у Венедиктів день обіцяв урожайний і родючий рік;

Морозна погода в цей день означала, що холоди ще тиждень протримаються;

Якщо сьогодні погано корова доїться, то це означало швидке погіршення погоди;

Якщо голосно кури валують - чекай швидку сварку в родині.

Іменини відзначають 27 березня Венедикт, Ростислав, Феогност.