Свято 27 листопада: що строго заборонено робити в Пилипів день, основні прикмети

Пилип був одним з 12 учнів Ісуса Христа. Майбутній апостол народився в місті Віфсаїда (зараз територія Ізраїлю), звідки були родом і два інших апостоли – Андрій і Петро. Після Вознесіння Господа Пилип проповідував Слово Боже в Галілеї, Греції та деяких інших країнах, супроводжуючи проповідь чудесами. Наприклад, він воскресив немовля, якого несла на руках невтішна мати.

Проповідуючи Христа в Ієраполі сирійському, апостол зіткнувся з сильним гнівом народу і на вимогу натовпу воскресив мертвого, якого несли на ношах.

На Русі цей день називали "Пилип","Пилипів день","Пилипова змова". Православні християни 27 листопада починають змову на Різдвяний піст, який також називають Пилиповим. Також в цей день закінчували гуляти весілля. У цей день вшановували домовика. Йому виносили закуску, щоб він краще охороняв домашню худобу в зимову пору року.

Весь час належало присвячувати роботі й благочестивим заняттям. Однак ввечері Пилипова дня можна було зайнятися ворожінням. Для цієї мети дівчата таємно залишали шматок яловичини з вечірньої трапези, потім ховали його вночі під подушку, три рази промовляли заповітні слова і лягали спати. Після цього уві сні можна було побачити майбутнього нареченого.

Перш ніж приступити до вечірньої трапези, господарі будинку виходили у двір, відбивали уклін і звали домовика на вечерю. Їжу, що залишилася після трапези накривали серветкою і залишали до наступного дня.

Прикмети цього дня:

Іній на Пилипа - до хорошого врожаю вівса.

Дощовий день - наступного року багато пшениці вродить.

Якщо ж погода ясна і сонячна, то наступаючий рік буде неврожайним.

Ворони каркають - до потепління.

Хмарна або снігова погода - до непогожого травня.

Що не можна робити в цей день:

Намагайтеся триматися подалі від лісів, відкритих місцевостей і полів, де можна було б зустріти вовків. Люди вірили, що саме з Філіппових днів вони стають злішими і можуть напасти на людину.

Намагайтеся в цей день не працювати.

Іменини в цей день святкують: Олексій, Пилип, Аристарх, Михайло, Микола, Григорій, Сергій, Поріфій, Олександр, Гаврило, Костянтин, Василь, Дмитро, Георгій, Віктор, Федір, Петро, Анна.