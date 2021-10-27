Свято 27 жовтня: що потрібно зробити в цей особливий день, у кого день ангела

У народі свято має кілька назв: Параскева-Грязниця, Трепальниця, Параскева Льняниця, і дату вважали жіночим святом. У цей день були особливі правила і заборони, порушення яких обіцяло проблеми серйозні зі здоров'ям.

Як свідчать церковні перекази, Параскева жила в X столітті і прославилася своїм аскетизмом і мудрістю. Вона роздала свій спадок біднякам і вирушила до Константинополя, після чого прийняла чернечий постриг. Також Параскева здійснила паломництво у Святу землю, а потім до кінця своїх днів жила відлюдницею.

Мощі Параскеви прославилися чудесами. У 1238 році під час правління болгарського царя Іоанна Асена їх перенесли в Тирновград. У Молдові святу вважають покровителькою цієї країни.

Традиції і заборони в цей день

У народному календарі свято Параскева-Грязниця отримало таку назву через звичайного в цей час бездоріжжя і бруду на стежках від снігу і дощів. У цей день зазвичай не проводили роботи в полі або на городі, але займалися домашніми роботами. День вважався жіночим святом - преподобну називали покровителькою жіночих ремесел.

Друге "ім'я" свята - Льняниця пов'язане з традицією в цей день починати м'яти і тріпати льон.

Головна заборона сьогодні - не можна прясти. Вірили, що порушниці можуть отримати проблеми з очима і навіть позбутися зору. Відзначимо, що для шиття в цей день ніяких "табу" немає.

Ще одне обмеження - сміх. Деякі люди були переконані, що якщо на Параскеву голосно реготати і веселитися, то в старості доведеться багато і гірко плакати.

Головні прикмети цього дня

Якщо на свято дороги покриті брудом, то через чотири тижні повинна прийти снігова морозна зима;

Якщо вночі на небі багато яскравих зірок, то це обіцяло багатий урожай; а якщо погода дощова - то урожай пшениці в новому році буде хороший;

Коли в свято погода суха, і дме сильний вітер, то наступного року буде неврожай;

Коли на Параскеву вороняче голосно каркає - чекайте швидкої відлиги.

День ангела 27 жовтня святкують: Ігнатій, Кузьма, Михайло, Назар, Микола, Петро, Параска.