Свято 28 квітня: що не можна робити в день Аристарха, Пуда і Трохима

28 квітня християни вшановують пам'ять апостолів від сімдесяти Аристарха, Пуда і Трохима. За переказами, вони були учнями і послідовниками святого Павла і разом з ним проповідували слово Боже.
Що можна і не можна робити в цей день, прикмети, у кого іменини - читайте в матеріалі Lite.
У цей день бджолярі оглядали пасіки та омшаники, перевіряли: чи здорові бджоли, чи добре пережили зиму. Якщо весна була ранньою, і до кінця квітня з'являлися перші квіти, вулики виймали і виставляли на свіже повітря.
"На день святого Пуда виймай бджіл з-під спуду" - говорили наші предки.
На Пуда зазвичай розпускали бруньки калина і горобина. З них за старих часів готували цілющі настої. Говорили також, що горобина мала здатність зцілювати від зубного болю. Для цього потрібно було підійти до дерева і погризти його, примовляючи: "Горобина, горобина, вилікуй мої зуби, а не вилікуєш — я тебе всю ізгризу".
Іменинники цього дня: Олександр, Анастасія, Андрій, Аристарх, Василиса, Віктор, Кондрат, Леонід, Лук'ян, Сава, Севастьян, Трохим, Федір. Привітайте цих людей з днем ангела!
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