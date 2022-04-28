Свято 28 квітня: що не можна робити в день Аристарха, Пуда і Трохима

У цей день бджолярі оглядали пасіки та омшаники, перевіряли: чи здорові бджоли, чи добре пережили зиму. Якщо весна була ранньою, і до кінця квітня з'являлися перші квіти, вулики виймали і виставляли на свіже повітря.

"На день святого Пуда виймай бджіл з-під спуду" - говорили наші предки.

На Пуда зазвичай розпускали бруньки калина і горобина. З них за старих часів готували цілющі настої. Говорили також, що горобина мала здатність зцілювати від зубного болю. Для цього потрібно було підійти до дерева і погризти його, примовляючи: "Горобина, горобина, вилікуй мої зуби, а не вилікуєш — я тебе всю ізгризу".

Головні прикмети цього дня:

Якщо видно в цей день розгалужені по колу хмари - наступні дні будуть ясними й сухими.

Якщо бджоли в цей день рано повернулися у вулик - прикмета до того, що найближчим часом настане відчутне потепління.

Вночі 28 квітня холодно, а вдень дуже жарко – незабаром встановиться хороша погода.

Граки грають - погода буде теплою.

По ярах знову земля замерзла - урожай буде не дуже багатим.

Ясний день, а ввечері на небі хмари згущуються - скоро погода зміниться, і, швидше за все, піде дощ.

Зоря 28 квітня червоного кольору - буде вітряна і дощова погода.

Місяць або сонце при сході та заході як би спотворюються – прикмета, що сповіщає про те, що буде тепло.

Кулики прилетіли - весна вже до середини підходить.



Що не можна робити в цей день:

Не можна в цей день працювати допізна - буде серйозне нещастя.

У цей день уникайте сварок і брехні.

Не можна вживати алкоголь

Іменинники цього дня: Олександр, Анастасія, Андрій, Аристарх, Василиса, Віктор, Кондрат, Леонід, Лук'ян, Сава, Севастьян, Трохим, Федір. Привітайте цих людей з днем ангела!