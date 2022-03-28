Свято 28 березня: що можна і не можна робити, у кого іменини

28 березня православні християни вшановують пам'ять священномученика Олександра, ієрея в Сіді, який постраждав за віру в III столітті під час гонінь при римському імператорі Авреліані. Також віруючі вшановують святого Никандра єгиптянина, який прийняв мученицьку смерть в 302 році при римському імператорі Діоклетіані.
Що можна і не можна робити, які традиції, у кого День ангела і які важливі події відбулися - читайте нижче в матеріалі Lite.
У народі свято отримало назву Александрів день, і в цю дату здавна ворожили про погоду на наступний місяць, яку визначали з поведінки журавлів, жайворонків і чайок.
Крім того, прийнято було в Олександрів день готуватися до приходу справжньої весни.
На українських землях наші предки присвячували день лісі і природі, дякували за дари, ось тільки забрідати в гущавину не рекомендувалося. Побутувало повір'я, що в лісах крім сірих хижаків в цю дату можна було зустріти лісовика, що не обіцяло нічого хорошого.
Також вважалося, що в цей час вовки в лісі починали свої "весілля", наганяючи виттям ночами страх на селян. Якщо моторошні звуки розбудили людину серед ночі, потрібно було просто перевернути подушку, і так відігнати від себе кошмари.
Забобонні люди в цей день намагалися ходити з пристебнутою до одягу шпилькою і не знімати її, бо вірили, що 28 Березня дуже легко стати жертвою пристріту.
У цей день іменини відзначають: Олександр, Олексій, Трохим, Денис, Юліан, Михайло. Привітайте цих людей з днем ангела!
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