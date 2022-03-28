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Свято 28 березня: що можна і не можна робити, у кого іменини

Яке свято 28 березня (колаж РБК-Україна)
Автор: Styler

28 березня православні християни вшановують пам'ять священномученика Олександра, ієрея в Сіді, який постраждав за віру в III столітті під час гонінь при римському імператорі Авреліані. Також віруючі вшановують святого Никандра єгиптянина, який прийняв мученицьку смерть в 302 році при римському імператорі Діоклетіані.

Що можна і не можна робити, які традиції, у кого День ангела і які важливі події відбулися - читайте нижче в матеріалі Lite.

У народі свято отримало назву Александрів день, і в цю дату здавна ворожили про погоду на наступний місяць, яку визначали з поведінки журавлів, жайворонків і чайок.

Крім того, прийнято було в Олександрів день готуватися до приходу справжньої весни.

Традиції цього дня

На українських землях наші предки присвячували день лісі і природі, дякували за дари, ось тільки забрідати в гущавину не рекомендувалося. Побутувало повір'я, що в лісах крім сірих хижаків в цю дату можна було зустріти лісовика, що не обіцяло нічого хорошого.

Також вважалося, що в цей час вовки в лісі починали свої "весілля", наганяючи виттям ночами страх на селян. Якщо моторошні звуки розбудили людину серед ночі, потрібно було просто перевернути подушку, і так відігнати від себе кошмари.

Забобонні люди в цей день намагалися ходити з пристебнутою до одягу шпилькою і не знімати її, бо вірили, що 28 Березня дуже легко стати жертвою пристріту.

Що не можна робити в цей день

  • Вважалося, що в Олександрів день не можна мити голову, інакше це могло привести до розлуки з близькими.
  • Стригтися також в цей день не рекомендувалося, через те, що волосся потім будуть рости повільно і стануть слабкими.
  • Не можна сьогодні брати і давати гроші в борг - в іншому випадку це може привести до відчутних фінансових втрат.
  • Також заборонялося сваритися в цей день або з'ясовувати стосунки, інакше навіть маленький конфлікт може розростися до великого скандалу, і помиритися не вийде дуже довго.

Головні прикмети цього дня

  • Якщо 28 березня прилетіли чайки, то це обіцяло швидке потепління.
  • Їли в цей день журавлі летять низько, швидко і не курликають, то варто готуватися до негоди.
  • Якщо сьогодні видався похмурий день - чекайте негоду.
  • Якщо сьогодні цвірінькають горобці, значить буде сонячно і тепло.

У цей день іменини відзначають: Олександр, Олексій, Трохим, Денис, Юліан, Михайло. Привітайте цих людей з днем ангела!

Раніше ми писали, які свята і скільки вихідних і робочих днів в Україні планується в квітні.

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