Свято 28 березня: що можна і не можна робити, у кого іменини

У народі свято отримало назву Александрів день, і в цю дату здавна ворожили про погоду на наступний місяць, яку визначали з поведінки журавлів, жайворонків і чайок.

Крім того, прийнято було в Олександрів день готуватися до приходу справжньої весни.

Традиції цього дня

На українських землях наші предки присвячували день лісі і природі, дякували за дари, ось тільки забрідати в гущавину не рекомендувалося. Побутувало повір'я, що в лісах крім сірих хижаків в цю дату можна було зустріти лісовика, що не обіцяло нічого хорошого.

Також вважалося, що в цей час вовки в лісі починали свої "весілля", наганяючи виттям ночами страх на селян. Якщо моторошні звуки розбудили людину серед ночі, потрібно було просто перевернути подушку, і так відігнати від себе кошмари.

Забобонні люди в цей день намагалися ходити з пристебнутою до одягу шпилькою і не знімати її, бо вірили, що 28 Березня дуже легко стати жертвою пристріту.

Що не можна робити в цей день

Вважалося, що в Олександрів день не можна мити голову, інакше це могло привести до розлуки з близькими.

Стригтися також в цей день не рекомендувалося, через те, що волосся потім будуть рости повільно і стануть слабкими.

Не можна сьогодні брати і давати гроші в борг - в іншому випадку це може привести до відчутних фінансових втрат.

Також заборонялося сваритися в цей день або з'ясовувати стосунки, інакше навіть маленький конфлікт може розростися до великого скандалу, і помиритися не вийде дуже довго.

Головні прикмети цього дня

Якщо 28 березня прилетіли чайки, то це обіцяло швидке потепління.

Їли в цей день журавлі летять низько, швидко і не курликають, то варто готуватися до негоди.

Якщо сьогодні видався похмурий день - чекайте негоду.

Якщо сьогодні цвірінькають горобці, значить буде сонячно і тепло.

У цей день іменини відзначають: Олександр, Олексій, Трохим, Денис, Юліан, Михайло. Привітайте цих людей з днем ангела!