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Свято 29 квітня: що можна і не можна робити в день Ірини

Яке сьогодні свято (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

29 квітня православні цього світу згадують про мученицю Ірину, яка присвятила своє життя служінню Богу.

Що можна і не можна робити в цей день, прикмети, у кого іменини - читайте в матеріалі Lite.

За благочестиве праведне життя і допомогу віруючим разом з сестрами, мученицями Хнонією і Агапією, Ірина була спіймана і піддана жорстоким мукам і тортурам. Коли воїни повели Ірину в судилище на наругу, їх наздогнали два світлих воїни і передали, що воєначальник Сисиній велів відвести полонянку на висоту в гору і кинути її там, а потім прийти до нього і розповісти про виконане. Воїни так і зробили. Коли вони розповіли про все Сисинію, той розгнівався, адже він не давав такого наказу. За переказами, Ірину врятували світлі ангели, які прийшли від Бога.

Головна заборона в цей день-ігнорування правил по висаджуванню капусти. Наші предки говорили, що для того, щоб був хороший урожай капусти, жінці необхідно надіти на себе лахміття, які нагадують капустяне листя, а також прихопити з собою тріснутий горщик, всередину якого кладуть кущик кропиви.

Прикмети цього дня:

  • Якщо палає ліщина - час ліс садити.

  • Зацвіла вільха - гречку пора засівати.

  • Якщо яри "заграють", а потім підмерзнуть - буде нехороший урожай.

  • Якщо день сонячний, то розсаду капусти можна висаджувати в землю.

  • Сни з 28 на 29 Квітня не збуваються.

Що не можна робити в цей день:

  • У день Ірини не можна лаятися в будинку і влаштовувати розбирання - це призведе до нещастя.
  • Не можна давати нікому в борг - інакше прийде бідність.

В цей день треба привітати з іменинами всіх Ірин.

Як ми раніше писали, синоптики порадували свіжим прогнозом погоди на травень.

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