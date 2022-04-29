Свято 29 квітня: що можна і не можна робити в день Ірини

29 квітня православні цього світу згадують про мученицю Ірину, яка присвятила своє життя служінню Богу.
Що можна і не можна робити в цей день, прикмети, у кого іменини - читайте в матеріалі Lite.
За благочестиве праведне життя і допомогу віруючим разом з сестрами, мученицями Хнонією і Агапією, Ірина була спіймана і піддана жорстоким мукам і тортурам. Коли воїни повели Ірину в судилище на наругу, їх наздогнали два світлих воїни і передали, що воєначальник Сисиній велів відвести полонянку на висоту в гору і кинути її там, а потім прийти до нього і розповісти про виконане. Воїни так і зробили. Коли вони розповіли про все Сисинію, той розгнівався, адже він не давав такого наказу. За переказами, Ірину врятували світлі ангели, які прийшли від Бога.
Головна заборона в цей день-ігнорування правил по висаджуванню капусти. Наші предки говорили, що для того, щоб був хороший урожай капусти, жінці необхідно надіти на себе лахміття, які нагадують капустяне листя, а також прихопити з собою тріснутий горщик, всередину якого кладуть кущик кропиви.
Якщо палає ліщина - час ліс садити.
Зацвіла вільха - гречку пора засівати.
Якщо яри "заграють", а потім підмерзнуть - буде нехороший урожай.
Якщо день сонячний, то розсаду капусти можна висаджувати в землю.
Сни з 28 на 29 Квітня не збуваються.
В цей день треба привітати з іменинами всіх Ірин.
Як ми раніше писали, синоптики порадували свіжим прогнозом погоди на травень.