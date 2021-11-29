Свято 29 листопада: що строго заборонено робити сьогодні, у кого іменини

Що не можна робити в цей день, важливі прикмети, заборони, традиції та обряди - читайте нижче в нашому матеріалі.

До зустрічі з Спасителем він був збирачем податей, а після - одним з найближчих учнів Месії, свідком страждань, смерті і воскресіння Христа.

У Біблії сказано, що Левій Матвій перед відходом в далекі країни для проповідування християнства написав Євангеліє арамейською мовою. Апостол був страчений на території сучасної Грузії в Римській фортеці Апасарос за свої проповіді.

У народі свято на честь апостола прижився під назвою Матвєєв день або Ветродуй, через те, що в цю дату зазвичай був сильний поривчастий вітер - до того ж відбувалася відлига і підвищення температури (навіть побутував вислів "на Матвія і зима потіє").

За традицією, люди ходили в цей день один до одного в гості, пригощалися пісними стравами - вже тривав Різдвяний піст. Від трудомістких робіт відмовлялися, і час присвячували спокійному проведенню часу і відпочинку.

За старих часів на українських землях в цей день дотримувалися особливих правил, щоб не накликати на себе біду.

Що не можна робити в цей день

Дуже поганою прикметою вважалося, якщо людина одягне одяг навиворіт - забобонні вірили, що тоді цілий рік будуть одні нещастя.

Під забороною були сварки й суперечки, особливо - з близькими і рідними людьми.

Також в цей святковий день не можна було пліткувати. Вважалося, що в іншому випадку погані слова можна обернути проти тих, хто їх говорить.

Сідати на стіл теж називали поганою прикметою - це до біди.

У день пам'яті апостола Матвія намагалися не перераховувати гроші, а тим більше дрібні монети. Подейкували, що це може призвести до втрати фінансів.

Не можна розмовляти з людиною, стоячи через поріг - інакше посваритеся.

Головні прикмети в Матвіїв день

Сильний вітер обіцяв часті хуртовини і хуртовини взимку;

Якщо день видався холодний, то зама буде сувора;

Тепла і дощова погода 29 листопада обіцяла м'яку зиму без сильних холодів;

При цьому сильна відлига навпаки - обіцяла тріскучі морози взимку.

У цей день іменини відзначають: Матвій, Федір, Семен, Віктор, Дмитро, Іван, Микола.