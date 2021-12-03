Свято 3 грудня: що строго заборонено робити сьогодні, у кого іменини

3 грудня 2021 року є Передсвятом введення в храм Пресвятої Богородиці.

Що не можна робити в цей день, важливі прикмети, заборони, традиції та обряди - читайте нижче в нашому матеріалі.

Також сьогодні весь православний світ вшановує пам'ять святого Прокла, який жив у V столітті і служив єпископом у Константинополі.

Святий Прокл навчався богослов'я в Іоанна Златоуста. Він отримав хороші знання в області Святого письма, а також домігся великих успіхів в ораторському мистецтві. Це допомогло йому проповідувати християнство.

Прокл став свідком явища апостола Павла Іоанна, після смерті якого він став єпископом. Прокл активно проповідував і дбав про всіх знедолених. Він також став відомий завдяки своїм численним чудесам.

На Русі в цей день було заведено проклинати нечисть. Це було необхідно, щоб злі сили не вийшли з-під землі, де вони, згідно з повір'ями, ховалися від морозів.

Коли дорога висихала після осінніх дощів і покривалася снігом, відновлювалися поїздки між населеними пунктами. Селяни молилися святому Проклу і просили його про вдачу в подорожах.

Головні прикмети цього дня

Якщо 3 грудня піде сніг, то 3 червня буде дощова погода;

Якщо Снігур співає, а сорока ховається під дахом - бути хуртовиною

Якщо Тетерів сидить нагорі дерева - буде сонячна і тепла погода;

Якщо сьогодні вранці піде сильний сніг, значить вдень буде тепла і сонячна погода;

Якщо Поліна тріщать в печі - буде морозний день;

Якщо вночі і рано вранці 3 грудня йде сильний сніг при слабкому вітрі, значить буде ясна погода.

Що не можна робити 3 грудня

У цей день не можна свариться один з одним, а треба бути навпаки привітним і доброзичливим.

Не можна вирушати в далеку поїздку, для цього краще вибрати наступний день.

День ангела святкують Олександр, Олексій, Анатолій, Анна, Арсеній, Василь, Володимир, Григорій, Омелян, Іван, Іларіон, Йосип, Макар, Микола, Тетяна, Фекла.