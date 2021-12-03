Свято 3 грудня: що строго заборонено робити сьогодні, у кого іменини

3 грудня 2021 року є Передсвятом введення в храм Пресвятої Богородиці.
Що не можна робити в цей день, важливі прикмети, заборони, традиції та обряди - читайте нижче в нашому матеріалі.
Також сьогодні весь православний світ вшановує пам'ять святого Прокла, який жив у V столітті і служив єпископом у Константинополі.
Святий Прокл навчався богослов'я в Іоанна Златоуста. Він отримав хороші знання в області Святого письма, а також домігся великих успіхів в ораторському мистецтві. Це допомогло йому проповідувати християнство.
Прокл став свідком явища апостола Павла Іоанна, після смерті якого він став єпископом. Прокл активно проповідував і дбав про всіх знедолених. Він також став відомий завдяки своїм численним чудесам.
На Русі в цей день було заведено проклинати нечисть. Це було необхідно, щоб злі сили не вийшли з-під землі, де вони, згідно з повір'ями, ховалися від морозів.
Коли дорога висихала після осінніх дощів і покривалася снігом, відновлювалися поїздки між населеними пунктами. Селяни молилися святому Проклу і просили його про вдачу в подорожах.
День ангела святкують Олександр, Олексій, Анатолій, Анна, Арсеній, Василь, Володимир, Григорій, Омелян, Іван, Іларіон, Йосип, Макар, Микола, Тетяна, Фекла.
Нагадаємо, що в Україні може з'явитися нове свято-день борщу.