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Свято 3 травня: всі традиції, заборони і у кого сьогодні іменини

Автор: Lite

Сьогодні, 3 травня, православні віряни відзначають Світлий понеділок. У цей день вшановується пам'ять про перший день після воскресіння Ісуса Христа. Біблія оповідає про те, що, воскреснувши, Христос невпізнаним з'явився двом своїм засмученим учням. Він розділив з ними шлях в селище Еммаус, неподалік від Єрусалиму, і вечерю.

У народі перший день після Великодня називають Поливальний понеділок. Дівчата в цей день дарували своєму хлопцеві крашанку. При цьому вони не віддавали її відразу, а показували і ховали за пазуху, а хлопець повинен був відняти у неї, злегка поборовшись.

Коли хлопець діставав яйце, то після цього вів дівчину до найближчого водоймища і обливав її водою "на красу і здоров'я". У понеділок після Великодня хрещеники ходили в гості до хрещених батьків, а онуки - до бабусь.

Народні прикмети 3 травня

  • Якщо буде сильний і гучний перший грім, то буде хороший урожай.
  • Якщо на ялині з'явилося багато шишок, значить буде хороший урожай пшениці.
  • Якщо на вулиці холодно, значить багато меду в цьому році можна не чекати.
  • Якщо 3 травня втретє за місяць йде дощ, значить, урожай хліба буде хорошим в найближчі три роки.

Що не можна робити сьогодні

  • У цей день не потрібно рибалити. Предки вірили, що 3 травня клювання не буде.
  • Також сьогодні заборонено поливати квіти і дерева, оскільки коріння рослин будуть гнити.
  • Не радять цього понеділка прати разом постільну білизну та інші речі. Сон може бути неспокійним.

Іменинники 3 травня

Чоловічі іменини: Гавриїл, Олександр, Григорій, Микола, Теодор, Федір.

Жіночі іменини: Сусанна, Лілія, Жанна, Марія.

Нагадаємо, у Києво-Печерській Лаврі парафіяни масово порушували карантин.

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