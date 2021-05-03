Свято 3 травня: всі традиції, заборони і у кого сьогодні іменини

Сьогодні, 3 травня, православні віряни відзначають Світлий понеділок. У цей день вшановується пам'ять про перший день після воскресіння Ісуса Христа. Біблія оповідає про те, що, воскреснувши, Христос невпізнаним з'явився двом своїм засмученим учням. Він розділив з ними шлях в селище Еммаус, неподалік від Єрусалиму, і вечерю.
У народі перший день після Великодня називають Поливальний понеділок. Дівчата в цей день дарували своєму хлопцеві крашанку. При цьому вони не віддавали її відразу, а показували і ховали за пазуху, а хлопець повинен був відняти у неї, злегка поборовшись.
Коли хлопець діставав яйце, то після цього вів дівчину до найближчого водоймища і обливав її водою "на красу і здоров'я". У понеділок після Великодня хрещеники ходили в гості до хрещених батьків, а онуки - до бабусь.
Чоловічі іменини: Гавриїл, Олександр, Григорій, Микола, Теодор, Федір.
Жіночі іменини: Сусанна, Лілія, Жанна, Марія.
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