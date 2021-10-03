Свято 3 жовтня: що строго заборонено робити в цей особливий день

У Біблії йдеться про великі випробування, які витримав римський полководець Плакіда, після хрещення він прийняв ім'я Євстафій. Він був воєначальником під час правління імператорів Тита і Траяна. Одного разу під час полювання в лісі до вершника звернувся Спаситель - образ Христа виник між рогів оленя. Після цього Плакіда прийняв віру, а разом з ним і вся сім'я. Праведник стійко і смиренно витримав подібні зі старозавітним Іовом випробування, і в 118 році прийняв мученицьку смерть, відмовившись поклонитися язичницьким ідолам. Разом з ним були вбиті і дружина Феопістія з дітьми Агапієм і Феопістом. Всі вони зараховані церквою до лику святих.

У народі свято називають Астафій Вітряк і вважають днем мельників, коли ці трудівники вітряних млинів починали молоти зерно нового врожаю. Наші предки в цю дату вгадували погоду на цілий сезон, проводили спеціальні обряди для вигнання злих духів з будинків, а також слідували правилам для залучення удачі.

У народі існувала традиція в день вшанування пам'яті великомученика за вітрами, які знаходять сьогодні особливу надсилу, що можна дізнатися про види на врожаї. Також на Астафія вітряка Мельників задобрювали частуваннями та підношеннями, щоб їх робота на млинах проходила легше і продуктивніше.

Що потрібно зробити в цей день:

Важливе правило в цей день пов'язано з відведенням від себе можливої порчі і лікуванням від хвороб - для цього предки ретельно провітрювали одяг з самого ранку.

Також побутував звичай в цей день обкурювати будинок ялівцем, травами звіробій або полин - вірили, що після цього нечисту силу здує з усіх приміщень і кутів, як вітром.

Що не можна робити в цей день:

Сьогодні ні в якому разі не можна підбирати шишки з землі. Вони можуть накликати на людину біди й нещастя.

Не можна після миття рук струшувати воду - можна залучити нечисту силу.

Ні в якому разі не можна брати у сусідів в борг кухонні прилади і їжу. З ними можна занести в житло злих духів.

Головні прикмети цього дня:

Якщо в цей день дме північний вітер - чекай холоднечу; якщо південний - скоро потеплішає; якщо західний - прийдуть дощі; а східний вітер обіцяв суху і сонячну погоду;

3 жовтня південний вітер також обіцяв багатий урожай озимих наступного року;

Якщо на Астафія вітряка погода сира і туманна, значить весь осінній сезон повинен бути сприятливим.

Іменинники цього дня - Катерина, Михайло, Олег, Тереза і Федір. Обов'язково привітайте їх з днем ангела!