Свято 3 вересня: що строго заборонено робити в цей день, а що потрібно зробити обов'язково

3 вересня в народі називають днем Фадея.
Що можна і не можна робити в свято, важливі прикмети, традиції, звичаї та заборони - читайте нижче в нашому матеріалі.
Цей час раніше присвячували заготівлі льону, тому друга назва свята - Льнянниця. Рослину косили, сушили і піддавали спеціальній обробці. Жінки в цей день любили влаштовувати посиденьки у когось вдома - зазвичай це був будинок вдови, де проводили час за якоюсь роботою і розмовами
Згідно з біблійним переказом, Тадей проповідував в Едесі християнство, звертаючи язичників.
Як ми вже писали раніше, головною традицією цього дня було прибирання льону. Його використовували для виготовлення одягу, а також для ліків.
Жінки продовжували робити заготовки на зиму, квасили й сушили овочі, варили варення з яблук.
Сьогодні не можна прислухатися до порад інших людей, оскільки їх думка може бути помилковим.
Дівчатам не радять заплітати коси, інакше волосся будуть сухими і ламкими. А щоб волосся були прямими й густими, їх потрібно розчесати та розпустити.
Не можна викидати яєчну шкаралупу - на жаль.
Краще не протирати пил з предметів, інакше можна привнести в своє життя розчарування і біди.
Незаміжнім дівчатам, які бажають зустріти свого судженого, потрібно залишатися вдома.
День ангела 3 вересня святкують: Ігнатій, Марфа, Олександр, Павло, Тадей. Привітайте цих людей з іменинами.
Нагадаємо, що у вересні в Україні буде мінімум вихідних днів.