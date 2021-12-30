Свято 30 грудня: важливі прикмети і заборони цього дня, у кого іменини

За переказами, за 600 років до Різдва Христового жителі Вавилону завоювали Єрусалим, і серед бранців опинилися зазначені отроки. Цар Вавилона, чиє ім'я було Навуходоносор, вирішив ввести їх у свій двір, оскільки юнаки були дуже здібними.

Зокрема, цар планував навчити юнаків халдейським наукам, для чого оточив отроків розкішшю і достатком. Хлопці відмовлялися від надмірностей, вели весь цей час скромний і аскетичний спосіб життя. За це Господь подарував їм мудрість.

Одного разу Навуходоносор вирішив звести гігантську статую, подібну йому, якій народ повинен був поклонятися. Отроки відмовилися робити це, за що цар наказав їх стратити. Однак Господь захистив їх і ті залишилися неушкодженими, після чого правитель перейнявся повагою до послідовників християнської віри.

Головні прикмети цього дня

Яка погода на Данила, таким і травень буде.

Якщо на Данила на деревах з'явився іній, то на Святки буде тепла погода.

Заметіль почалася - бджоли будуть добре роїтися.

Вважається, що всі сни на день пророка Данила є віщими.

Що не можна робити в цей день

Не можна цілувати сплячих немовлят, адже дитина може серйозно захворіти.

Сплячих діток не можна годувати грудьми, бо після цього вони можуть погано рости і розвиватися.

Крім того, в цей день варто звернути увагу на людину, яка спить. По ньому можна "прочитати", що його чекає. Якщо вона сміється - ангели радіють, якщо скрипить зубами - ангели борються з демонами, однак, якщо людина говорить - довго не проживе.

Відзначається, що в цей день часто сняться віщі сни, тому варто бути вкрай уважним до деталей.

День ангела 30 грудня відзначають: Олександр, Данило, Денис, Іван, Микита, Микола, Петро, Сергій.