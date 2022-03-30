Свято 30 березня: що сьогодні не можна робити, прикмети, у кого іменини

Оскільки він був з бідної родини йому доводилося з дитинства терпіти позбавлення і бути працьовитим.

В молодості у Петра Івановича було бачення Духа Господнього у вигляді ширяючого в небі білосніжного голуба: з цього бачення жага чогось кращого запала в душу його, все земне йому стало огидним, і важко було йому між людьми.

Навчання його проходило в Тульській духовній семінарії, яку він так і не закінчив, оскільки відправився в Києво-Печерську лавру. Став начальником просфорні і ніс цей послух більше 12 років.

Згодом Петро вирішив вивчити Псалтир напам'ять і був пострижений в ченці в 1824 році. Він читав молитви три рази на день, здійснював спів і триста разів на день вимовляв пісню "Богородице, Діво, радуйся". Помер Святий 25 березня 1855 року.

Вважалося, що з цього дня зима остаточно йде, а приходить весна, сонце, тепло і надія на краще майбутнє. Тому в цей день заведено святкувати.

Протягом дня люди намагаються закінчити всю розпочату роботу. Нові справи краще не починати, через те, що вони не будуть успішними. А ось скласти плани на майбутнє можна і навіть потрібно.

Сьогодні можна помолитися Олексію, щоб він благословив, приніс удачу і успіх, допоміг в житті, роботі і сім'ї.

Головні прикмети цього дня

Тепла і сонячна погода віщує хороший урожай;

Яка сьогодні погода, така ж буде і на Великдень;

Якщо бджоли в цей день зроблять обліт, то буде хороший медозбір;

Якщо ви прокинулися з ранніми півнями - рік буде продуктивним;

Струмки течуть по дорогах - літо буде мокрим.

Що не можна робити в цей день

не можна зрубувати березу;

не можна починати нові справи;

не можна сваритися з рідними;

не можна перебувати в поганому настрої;

не можна працювати після заходу сонця.

У цей день на столі обов'язково повинен бути один з трьох напоїв: узвар, збитень або березовий сік. Хто такий напій вип'є, той багатий весь рік буде.

Також багатство приносить мед, саме йому протегує теплий Олексій.

У цей день іменини святкує Олексій. Привітайте його з днем ангела!