Свято 31 липня: що строго заборонено робити, головні традиції і хто іменинник

31 липня православна церква вшановує пам'ять мученика Омеляна, а в народі ця дата називається Омелянів день.
Що не можна робити в цей день, хто відзначає день ангела, важливі традиції і прикмети - читайте далі в нашому матеріалі.
Вважалося, що справа йде до осені, тому наші предки заготовляли про запас варення і соління.Також люди парилися в лазні і змивали всі гріхи. На Русі в цей день закінчувалися жнива.
Серпи після цього викладали у формі кола на стислій смузі, запрошували священика для того, щоб той відслужив молебень і освятив інструменти. Потім серпи несли додому і зберігали до настання наступного року. До слова, найкращим відпочинком вважали лазню, і саме в цей день прийнято було паритися з віниками, зробленими з житньої соломи, трав і польових квітів. У народі вірили, що так, відповідно до прикмет, можна позбутися втоми, яка накопичилася під час жнив.
Головна прикмета дня: Омелян прийшов, гриби і ягоди знайшов, пора заготовлювати.
Іменини сьогодні святкують: Омелян, Іван, Кузьма, Леонтій, Мирон, Степан. Не забудьте привітати їх з днем народження!
Як ми писали раніше, в Україні перенесли популярне свято.