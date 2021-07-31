Свято 31 липня: що строго заборонено робити, головні традиції і хто іменинник

Вважалося, що справа йде до осені, тому наші предки заготовляли про запас варення і соління.Також люди парилися в лазні і змивали всі гріхи. На Русі в цей день закінчувалися жнива.

Серпи після цього викладали у формі кола на стислій смузі, запрошували священика для того, щоб той відслужив молебень і освятив інструменти. Потім серпи несли додому і зберігали до настання наступного року. До слова, найкращим відпочинком вважали лазню, і саме в цей день прийнято було паритися з віниками, зробленими з житньої соломи, трав і польових квітів. У народі вірили, що так, відповідно до прикмет, можна позбутися втоми, яка накопичилася під час жнив.

Головна прикмета дня: Омелян прийшов, гриби і ягоди знайшов, пора заготовлювати.

Головні прикмети цього дня:

Спека на Омеляна - у грудні будуть сильні морози.

Шишки у ялини тільки на верхівках - морози будуть не раніше січня.

Листя на березі починає жовтіти – до ранньої осені.

Що не можна робити в цей день

Зустріти в цей день банного духу в парильні – бути нещастю.

У лазню не можна входити з хрестом на шиї. Інакше банний дух розсердиться і може задушити парильника.

Іменини сьогодні святкують: Омелян, Іван, Кузьма, Леонтій, Мирон, Степан. Не забудьте привітати їх з днем народження!