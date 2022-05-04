Свято 4 травня: що сьогодні не можна категорично не можна робити, прикмети
Яке сьогодні свято (колаж РБК-Україна)
4 травня вшановується пам'ять священномученика Януарія, який є покровителем Неаполя.
Що можна і не можна робити в цей день, прикмети, у кого іменини - читайте в матеріалі Lite.
Святий Януарій відомий в католицькому світі дивом, регулярно відбувається на його реліквіях. В даний час диво відбувається тричі на рік.
Священномученик Януарій є одним з найважливіших святих в католицькому і православному світах. Вважається, що він може виконати будь-яке прохання три рази на рік і в день його поваги. Для цього важливо зробити правильну молитву про прохання і подяки.
Прикмети цього дня
- Дощ 4 травня йде з високих хмар - земля просочиться вологою добре.
- Перший грім звучить сильно і гучно - чекайте багатого врожаю хліба.
- Дрібний дощ 4 травня йде повільно - буде негода.
- Черемха в цей день почала цвісти - чекайте дуже жаркого і посушливого літа. Чим раніше з'являться квіти, тим сильніше буде спека.
- Квіток на черемху з'явилося дуже багато - чекайте літніх дощів.
Що можна робити в цей день
- У цей день сміливо складайте плани на найближчий час - вони обов'язково збудуться.
- Рекомендується в цей день завершити всі заплановані раніше справи.
Що не можна робити в цей день
- Сьогодні не рекомендується багато працювати, заощаджуйте свої сили і намагайтеся відпочивати по можливості.
- Також в цей день не рекомендується робити дорогі покупки.
- 4 травня також слід бути особливо обережними з технікою та транспортом.
Іменини сьогодні в Олексія, Ісакія, Дениса, Кіндрата, Максима, Федора, Івана, Миколи та Олександра. Привітайте цих людей з днем ангела, їм буде приємно.