Свято 6 квітня: всі заборони і прикмети цього дня, в кого іменини

6 березня православні в Україні відзначають день пам'яті преподобного Захарія, Посника.
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Збережених даних про дитинство, юнацтво і мирське життя святого практично не залишилося, а ті дані, які є, дуже суперечливі.
За переказами, жив преподобний в XI столітті і його батько Іван, будучи смертельно хворим, віддав на виховання маленького сина своєму другові Сергію, залишивши малюкові спадщину. Сергій про спадщину не згадував, але згодом був розкритий і покараний. Захарій же всі отримані гроші віддав на монастир.
Преподобний Захарій Постник, будучи в Києво-Печерському монастирі, прийняв іконичество і дотримувався суворого посту, суттю якого була цілковита відмова від мирської їжі, крім мінімальної кількості зелені перед світанком.
У деяких переказах, преподобного описують як людину, якого боялися самі біси, а ангели удостоювали його своїм суспільством. Мощі його збереглися у Дальніх печерах Києво-Печерської лаври.
Іменини 6 квітня зазначає Артемій, Володимир, Захарія, Мартін, Парфеній, Петро, Степан, Яків
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