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Свято 6 квітня: всі заборони і прикмети цього дня, в кого іменини

Автор: Людмила Жукова

6 березня православні в Україні відзначають день пам'яті преподобного Захарія, Посника.

Про всі прикмети і заборони - читайте нижче в нашому матеріалі.

Збережених даних про дитинство, юнацтво і мирське життя святого практично не залишилося, а ті дані, які є, дуже суперечливі.

За переказами, жив преподобний в XI столітті і його батько Іван, будучи смертельно хворим, віддав на виховання маленького сина своєму другові Сергію, залишивши малюкові спадщину. Сергій про спадщину не згадував, але згодом був розкритий і покараний. Захарій же всі отримані гроші віддав на монастир.

Преподобний Захарій Постник, будучи в Києво-Печерському монастирі, прийняв іконичество і дотримувався суворого посту, суттю якого була цілковита відмова від мирської їжі, крім мінімальної кількості зелені перед світанком.

У деяких переказах, преподобного описують як людину, якого боялися самі біси, а ангели удостоювали його своїм суспільством. Мощі його збереглися у Дальніх печерах Києво-Печерської лаври.

Головні заборони цього дня:

  • не працювати після обіду;
  • не можна прати, прибирати, займатися рукоділлям;
  • не рекомендується сваритися і лихословити;
  • 6 квітня не варто ображати людей і тварин;
  • не можна думати погані думки і бажати комусь зла;
  • не можна відмовляти в допомозі тим, хто попросить;

Головні прикмети цього дня:

  • якщо помолитися в цей день, то всі молитви будуть почуті;
  • якщо будинок й душу в чистоті, то велике благо прийде після Благовіщення;
  • будучи чистим і тілом і душею, здоров'я буде у вас із новою силою;
  • прокинувшись вранці, подякуйте близьким за те, що вони поруч;

Іменини 6 квітня зазначає Артемій, Володимир, Захарія, Мартін, Парфеній, Петро, Степан, Яків

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