Свято 6 березня і його прикмети: що не можна робити в цей день, у кого іменини

6 березня 2019 року вшановують преподобного Тимофія, пустельника в Символех.
Ще в юності він поставив собі за правило ніколи не дивитися на жіноче обличчя, і все життя був вірний обіцянці.
Тимофій володів даром зцілення і міг виганяти злих духів.
З юних років Тимофій присвятив себе подвигам, трудився в пості, стриманості, і цілі ночі присвячував молитві. Остаточно умертвивши в собі плоть, він був чужий пристрастям і відрізнявся душевною досконалістю і до самої кончини своєї дотримувався дівицтва душевного і тілесного, бо поклав завіт з самого раннього віку ніколи не дивитися на жіноче обличчя. Тому він і сподобився бути храмом Духа Святого і сприяв дар зцілення і силу проти бісів.
За його молитвами відбувалося багато чудес: святий зцілював всякі недуги і виганяв з людей нечистих духів. Багато років він поневірявся по горах і пустелях, жив один в Господі і в безперестанній молитві проливав рясні сльози, зрошуючи ними свою душу як росою. У такому житті він досяг глибокої старості й відійшов до Господа.
1. Не можна в цей день залишати справи незавершеними.
2. Не рекомендується сьогодні пити алкоголь – наслідки можуть бути поганими.
3. Не бажано в цей день садити рослини, адже вони не приживуться і зів'януть.
4. В цей день не можна їсти їжу тваринного походження, тому що цей день випадає на першу п'ятницю Великого посту 2020.
При цьому 6 березня можна купити собі нове взуття. Якщо зробити покупку в цей день, то вона довго прослужить.
Іменини святкують Олександр, Георгій, Григорій, Данило, Євстафій, Захар, Іван, Костянтин, Микола, Павло, Тимофій.
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