Свято 6 березня і його прикмети: що не можна робити в цей день, у кого іменини

Тимофій володів даром зцілення і міг виганяти злих духів.

З юних років Тимофій присвятив себе подвигам, трудився в пості, стриманості, і цілі ночі присвячував молитві. Остаточно умертвивши в собі плоть, він був чужий пристрастям і відрізнявся душевною досконалістю і до самої кончини своєї дотримувався дівицтва душевного і тілесного, бо поклав завіт з самого раннього віку ніколи не дивитися на жіноче обличчя. Тому він і сподобився бути храмом Духа Святого і сприяв дар зцілення і силу проти бісів.

За його молитвами відбувалося багато чудес: святий зцілював всякі недуги і виганяв з людей нечистих духів. Багато років він поневірявся по горах і пустелях, жив один в Господі і в безперестанній молитві проливав рясні сльози, зрошуючи ними свою душу як росою. У такому житті він досяг глибокої старості й відійшов до Господа.

Народні прикмети на 6 березня

Якщо в цей день тепло, значить, і всі три місяці будуть теплими.

Дме північний вітер – скоро настане весна. Південний вітер віщує теплу погоду з дощами, а північний – холодну.

Весна швидко прийшла – чекайте ранню осінь.

Ластівки прилетіли – до потепління.

В ніч на 6 березня сняться тільки віщі сни, на які варто звернути особливу увагу. Якщо уві сні обрізаєте собі волосся – до бідності, заплітаєте коси – будуть неправдиві чутки. Якщо сниться, що ви ловите злочинця – ваша друга половинка вам зраджує. Захворіти у сні – здоров'я буде міцним.

Що не можна робити 6 березня

1. Не можна в цей день залишати справи незавершеними.

2. Не рекомендується сьогодні пити алкоголь – наслідки можуть бути поганими.

3. Не бажано в цей день садити рослини, адже вони не приживуться і зів'януть.

4. В цей день не можна їсти їжу тваринного походження, тому що цей день випадає на першу п'ятницю Великого посту 2020.

При цьому 6 березня можна купити собі нове взуття. Якщо зробити покупку в цей день, то вона довго прослужить.

Іменини святкують Олександр, Георгій, Григорій, Данило, Євстафій, Захар, Іван, Костянтин, Микола, Павло, Тимофій.