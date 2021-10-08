Свято 8 жовтня: що категорично заборонено сьогодні і кого потрібно привітати

8 жовтня 2021 року православні згадують про преставлення преподобного Сергія, ігумена Радонезького.
Що заборонено робити сьогодні, які традиції і прикмети важливо дотримуватися і кого привітати з днем ангела - читайте нижче в нашому матеріалі.
Сергія прозвали чудотворцем. Він також є покровителем всіх стражденних.
Преподобний Сергій Радонезький народився в 1314 році в сім'ї бояр Кирила і Марії. З раннього віку Сергій хотів присвятити все своє життя служінню Богу.
Він ніколи не проводив час у неробстві. Весь свій час він присвячував молитвам, псалмам і читання божественних книг. Єдиним бажанням Сергія Радонезького був порятунок власної душі.
З початком перших заморозків селяни намагалися засолити капусту. Її шинкували і квасили цілими качанами.
Крім того, у людей був ще звичай забивати курей в цей день для продажу.
У ті часи курячий бульйон був одним з найдоступніших і ефективних "ліків", за допомогою якого лікували простудні та інші захворювання.
Селянські урочистості обов'язково містили страви, приготовані на основі курячого м'яса.
Іменини сьогодні святкують: Дмитро, Герман, Євген, Євфросинія, Максим, Микола, Павло, Пелагея, Прохор, Роман, Сергій і Таїсія.
Нагадаємо, що ми публікували церковний календар на жовтень 2021 року.