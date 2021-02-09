Свято 9 лютого: що не можна робити на Іоанна Златоуста, всі прикмети

Іоанну Златоусту молилися, просячи сповнити розуму, допомогти в духовному розвитку, пошуку себе, благополуччя в родині. Архієпископа також вважають заступником людей, які у відчаї і перебувають на роздоріжжі.

Що потрібно зробити на Іоанна Златоуста

В цей день було заведено поминати близьких і готувати ритуальні страви: відкриті пироги з солоними начинками (гриби, м'ясо, риба).

Також вважалося, що Златоуст міг зцілити зубний біль. Щоб позбутися від болю, потрібно було вимовити змову: "Лазарева субота, Златоустів день, у кого болять зуби, щоб ті зуби скам'яніли і довіку не хворіли".

9 лютого треба розпалити вогонь у печі або каміні. Якщо це зробити, то в сім'ї буде достаток, мир і спокій протягом цілого року.

Що не можна робити 9 лютого

В цей день суворо не можна дарувати і отримувати подарунки. Це віщувало біду. Така заборона, зокрема, пов'язана з тим, що саме 9 лютого відбуваються найгірші порчі і наговори.

Крім того, поганою ідеєю на Іоанна Златоуста є мити голову.

Народні прикмети на Іоанна Златоуста

Якщо сніг у полі 9 лютого лежить горбами - чекай доброго врожаю.

Низьке небо - до холодів.

Якщо хмари швидко йдуть за напрямком вітру - снігу не буде. А якщо рухаються проти вітру - це до снігопадів.

Шибки в будинку запітніли - чекай холоднечі.

9 лютого не можна було топити піч сирими дровами - це до нещастя в будинку.

Поганою прикметою було обпектися, спіткнутися і порізатися 9 лютого.

Іменини в цей день святкують Дмитро, Іван, Петро і Ганна.