Свято 9 липня: що не можна робити в цей день, прикмети, у кого іменини

9 липня православні відзначають день Давида Суничника.
У нашому матеріалі ми розповімо, що не можна робити в цей день і його прикметах.
Відзначається, що Давид довгий час служив у храмі святих Феодора і Меркурія.
Потім він захотів стати відлюдником і відправився в місто Салоніки, де знайшов Мигдальне дерево, під яким спорудив собі курінь. У ньому він прожив близько 70 років, при цьому Давид дотримувався суворого посту і постійно молився. За це Давид отримав від Господа дар чудотворень і став здійснювати різні чудеса, наприклад – лікував людей. Помер Святий у 540 році.
За прикметами, саме в ці липневі дні проходить збір лісової суниці. Сама ягода багата смаком і ароматом. Вона широко застосовується в народній медицині для лікування. Сушений лист суниці додають в чай для імунітету, він підтримує сили всю зиму.
Сьогодні іменини відзначають: Георгій, Давид, Денис, Іван, Павло, Тихон.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, коли відзначають Петра і Павла в Україні і що категорично заборонено робити.