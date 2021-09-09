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Свято 9 вересня: що строго заборонено робити, важливі традиції і у кого іменини

Автор: Styler

9 вересня православні християни вшановують пам'ять Пімена Палестинського і Пімена Великого.

У нашому матеріалі нижче ми розповімо про найголовніші прикмети і заборони цього дня.

Цей день в народі отримав назву "Два Пімени". Також 9 вересня шанують мали цінні властивості. На основі ягід виготовляли зілля, якими взимку лікувалися від застуди, нервових розладів, підвищували імунітет.

Чарівне зілля також покращує згортання крові, має бактерицидну, антицинготну, сечогінну властивості. З горобини також готували варення і робили чай.

Багато людей підвішували грона горобини над дахами своїх будинків, щоб захистити житло від злих духів.

Головні прикмети цього дня

  • Багато горобини вродило - осінь буде непогожою, а взимку можливі сильні холоди.
  • Гроза 9 вересня віщує теплу осінь.
  • Якщо птахи не всю горобину з'їли - зима теж не буде суворою.

Що не можна робити в цей день

  • На Анфіси горобини не можна псувати стовбур або ламати гілки на горобині - це обіцяє біду. Якщо ж довелося це зробити, то у дерева обов'язково потрібно попросити вибачення.
  • Не можна нічого підбирати на перехресті - можуть псування навести.
  • Краще в цей день гроші не давати в борг, тому що повернуть нескоро.
  • Не можна довго стояти на порозі, інакше біду в будинок накличеш.
  • Цей день не підходить для здійснення великих покупок, тому як радості вони не принесуть.
  • У цей день не можна свататися - до невдалого результату справи.

У цей день іменини у таких імен, як Олександр, Володимир, Дмитро, Іван, Михайло, і Степан. Привітайте їх з днем ангела.

Нагадаємо, що українці в 2022 році отримають додаткові вихідні.

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