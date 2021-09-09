Свято 9 вересня: що строго заборонено робити, важливі традиції і у кого іменини

Цей день в народі отримав назву "Два Пімени". Також 9 вересня шанують мали цінні властивості. На основі ягід виготовляли зілля, якими взимку лікувалися від застуди, нервових розладів, підвищували імунітет.

Чарівне зілля також покращує згортання крові, має бактерицидну, антицинготну, сечогінну властивості. З горобини також готували варення і робили чай.

Багато людей підвішували грона горобини над дахами своїх будинків, щоб захистити житло від злих духів.

Головні прикмети цього дня

Багато горобини вродило - осінь буде непогожою, а взимку можливі сильні холоди.

Гроза 9 вересня віщує теплу осінь.

Якщо птахи не всю горобину з'їли - зима теж не буде суворою.

Що не можна робити в цей день

На Анфіси горобини не можна псувати стовбур або ламати гілки на горобині - це обіцяє біду. Якщо ж довелося це зробити, то у дерева обов'язково потрібно попросити вибачення.

Не можна нічого підбирати на перехресті - можуть псування навести.

Краще в цей день гроші не давати в борг, тому що повернуть нескоро.

Не можна довго стояти на порозі, інакше біду в будинок накличеш.

Цей день не підходить для здійснення великих покупок, тому як радості вони не принесуть.

У цей день не можна свататися - до невдалого результату справи.

У цей день іменини у таких імен, як Олександр, Володимир, Дмитро, Іван, Михайло, і Степан. Привітайте їх з днем ангела.