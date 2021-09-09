Свято 9 вересня: що строго заборонено робити, важливі традиції і у кого іменини

9 вересня православні християни вшановують пам'ять Пімена Палестинського і Пімена Великого.
У нашому матеріалі нижче ми розповімо про найголовніші прикмети і заборони цього дня.
Цей день в народі отримав назву "Два Пімени". Також 9 вересня шанують мали цінні властивості. На основі ягід виготовляли зілля, якими взимку лікувалися від застуди, нервових розладів, підвищували імунітет.
Чарівне зілля також покращує згортання крові, має бактерицидну, антицинготну, сечогінну властивості. З горобини також готували варення і робили чай.
Багато людей підвішували грона горобини над дахами своїх будинків, щоб захистити житло від злих духів.
У цей день іменини у таких імен, як Олександр, Володимир, Дмитро, Іван, Михайло, і Степан. Привітайте їх з днем ангела.
Нагадаємо, що українці в 2022 році отримають додаткові вихідні.