Наближається Великий піст: що можна і не можна їсти

Основні правила харчування у Великий піст

У 2021 році Великодній піст триватиме з 15 березня до 1 травня. Віруючих очікують 6 тижнів обмежень в раціоні, основною складовою якого стане рослинна їжа. Якщо ви постите в перший раз або хочете дізнатися цікаві рецепти страв і зробити меню в Великий піст смачним і різноманітним, наша стаття стане для вас корисною.

Готуватися до посту прийнято заздалегідь, і вже за тиждень до його початку з раціону виключають м'ясні страви. Перший та останній тижні посту найсуворіші в харчуванні.

У понеділок 19 лютого рекомендується повна відмова від їжі. Також не можна буде їсти в Страсну п'ятницю.

В деякі дні допускаються відступу в суворих правилах. На такі православні свята, як Благовіщення (7 квітня) та у Вербну неділю (25 березня), можна включити в раціон рибу. В Лазареву суботу (31 березня) дозволяється рибна ікра. Крім цього, у вихідні дні можна випивати по келиху червоного сухого вина.

Також варто звернути увагу, що церква рекомендує утриматися від посту у разі наявності серйозних захворювань, і дає деякі послаблення для вагітних, дітей і літніх людей.

Для здорової людини обмежене харчування у Великий піст - чудова можливість оздоровити й очистити свій організм. Але головним у цей період залишається саме духовне очищення.

Раціон у Великий піст: що можна їсти по днях

Календар пісного харчування в несуворі дні передбачає наступний режим:

Понеділок, середа, п'ятниця - сухоїдіння. Допускається вживання фруктів і овочів, які не пройшли термообробку, а також вода, компоти, трав'яний чай.

Вівторок, четвер - гаряча їжа без олії. Це можуть бути каші, супи (наприклад, грибний бульйон з картоплею або вермішеллю).

Субота, неділя - можна їсти страви з додаванням рослинної олії. В раціон включають овочеві рагу, запечена картопля, буряк, морква, пісний борщ, супи з овочевою засмажкою на соняшниковій олії.

Зловживати такими приправами як сіль, цукор, перець та прянощі в піст також не варто. Віддавайте перевагу їжі, приготованої на пару, грилі або в духовці.

Енергії в період посту додадуть горіхи, маслини, сухофрукти (родзинки, інжир), мед. Їх також можна включати у свій раціон в помірних кількостях в несуворі дні посту. Можна пісний хліб та інша випічка без молока і яєць.