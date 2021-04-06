Прийомна дочка Потапа розкрила сімейні таємниці: "можу і без мами працювати"

Вона зізналася, що коли в їх житті з'явився Потап, то вона поставилася до цього нормально. Для неї найголовніше було, щоб мама була щаслива. При цьому з Потапом довгі роки дружив її батько репер Юго.

Крім того, зараз у Потапа також дружні стосунки з Юго. Наталя каже, що вони разом бачаться, напевно, частіше, ніж навіть вона з батьком.

Пізніше у Потапа та Ірини народилась спільна дитина Андрій. Наталя зізналася, що була дуже рада появі брата в їх сім'ї.

"Я допомагала готувати, змінювала памперси, я виховувала його", - розповіла дівчина.

Вона жила в цій квартирі разом з братом, мамою і Потапом, але після 15 років спільного життя Ірина і Потап розлучилися. За словами дівчини, у них залишилися теплі дружні стосунки.

Наталя почала працювати офіціанткою в сімейному закладі MOZGI bar&shop. При цьому Ірина Горова сказала, щоб вона працювала на нарівні з усіма і в неї не було ніяких поблажок.

Але в колективі бару цю новину сприйняли не дуже радісно. Люди думали, що дівчину за щось покарали і вона не буде працювати. Наталя зізналася, що кілька разів її навіть оштрафували.

"Якщо ти щось забув або гість був незадоволений, або ти не вивчив якусь нову позицію, запізнення - догана, штраф. Були випадки, коли чоловік пішов, не заплативши, і ти потім зі своєї кишені повинен заплатити за рахунок", - розповіла дівчина.

Потім вона стала менеджером в MOZGI Entertainment, а потім піарницею співачки Мішель Андраде.

У період роботи вона також навчалася на магістратурі, але через щільний робочий графік вона мало приділяла час навчання та її виключили з університету.

Мама змусила доньку повернутися до навчання. А нещодавно Наталя шокувала всіх новиною, що звільняється з компанії.

"Я просто хочу сама собі довести, що я можу і без мами працювати", - розповіла дівчина.

Вона також зізналася, що найважче було прощатися з Мішель Андраде. Тепер вона займається піаром і івентами в IT-компанії.

Дівчина зізналася, що її мрія - це зробити онлайн курси по схудненню. Сама ж вона почала займатися спортом після того, як почала зустрічатися з хлопцем.

Горова Наталія розповіла про сімейні таємниці (відео: YouTube)