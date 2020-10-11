Пригоди і сюрпризи будуть забезпечені: гороскоп для всіх знаків Зодіаку з 12 по 18 жовтня

Гороскоп на жовтень 2020 року обіцяє багато несподіваних зустрічей, раптові зміни в різних сферах життя і насичені періоди. Середина осені для багатьох представників зодіакального сузір'я стане часом кардинальних поворотів і доленосних рішень.

Астрологи дали прогноз для всіх знаків Зодіаку на найближчий тиждень, з 12 по 18 жовтня, і повідомили, кому зірки обіцяють удачу найближчими днями. Про це пише видання SlovoFraza.

Овен

Вас охопить лінь і заздрість і не варто їм піддаватися, сфокусуйте свою увагу на своїх справах і перестаньте дивитися по сторонах. Тиждень може стати періодом великих перемог, треба тільки відкинути сторонні думки. В особистих стосунках буде везти – перспективне знайомство або нове дихання в тих відносинах, які вже є. Головним днем стане понеділок – налаштуйте себе на позитив і перемогу.

Телець

Настає сприятливий період для любовних пригод. Вдалим буде дозвілля з коханою людиною або подорож. Займіться шопінгом, відправляйтеся в поїздку або відпустку. У відносинах також може з'явитись новий рівень – знайомство з батьками або зізнання в коханні. В роботі також очікується підйом, особливо буде везти тим, хто займається покупками та продажами, працює з цифрами або постійно спілкується з клієнтами.

Близнюки

Відкиньте весь негатив найближчими днями, щоб привернути удачу. На початку тижня вас можуть відвідати неприємні думки, але позбавляйтеся від них з допомогою позитивних людей і щирості. Друга половина тижня стане доленосною, очікуються великі зміни й вам знадобиться вся витривалість і терпіння. У суботу присвятіть час справам, в неділю варто відпочити та побути вдома.

Рак

Раки відчують приплив енергії, удачі, стійкості та впевненості в собі, які їм дадуть зірки та планети. Про неробство забудьте і самі вирішуйте, що стане важливою сферою життя - на цьому тижні удача буде супроводжувати у всьому. Не проявляйте егоїзм і не дозволяйте собі лінь – це може сильно налякати ваше везіння.

Лев

Будьте обережні найближчими днями й постарайтеся досягти внутрішнього спокою і рівноваги. Допомогти вам зможе грандіозне прибирання в будинку. Викиньте весь мотлох і проведіть ретельну інвентаризацію. У відносинах з близькими вам знадобиться щедрість і доброта, не час демонструвати своє самолюбство. Є ймовірність того, що доведеться чимось пожертвувати заради родичів або коханої людини. Використовуйте творчий підхід до складних проблем.

Діва

Тиждень буде конфліктним, можливі сварки та негаразди як вдома, так і на роботі. Будьте обережні у висловлюваннях щодо друзів. Інакше вам доведеться вибачатися і просити прощення. Проявіть дипломатичність і не ризикуйте своїми зв'язками. З середи напруженість піде на спад, можна буде з усіма спокійно домовитися. Велику небезпеку на цьому тижні можуть представляти зарозумілість, марнославство і гордість. Займіться роботою над собою.

Терези

Удача вам посміхнеться практично у всіх сферах життя і почнеться період, в якому немає місця минулому. Подумайте про перспективи, знайдіть свій шлях до набуття щастя. У вас вийде позбутися від переживань і негативних емоцій. Постарайтеся вийти з усамітнення і більше спілкуватися з близькими людьми. У вас з'являться нові захоплення і цілі.

Скорпіон

Присвятіть тиждень фінансовій сфері, роздайте борги, скоротіть великі витрати та постарайтеся більше працювати. Прислухайтеся до своїх бажань і зірки запустять приховані процеси у свідомості, які виведуть на стежку досягнення успіху. 12,17 і 18 жовтня потрібно присвятити сім'ї та домашнім клопотам, інші дні – старанній роботі.

Стрілець

Тиждень дуже позитивний і Стрільцям не складе праці залучити у своє життя любов, успіх і достаток. Інтуїція буде посилюватися і подавати явні сигнали, прислухайтеся. Спробуйте перемогти власні примхи та підтримувати настрій у рівному та збалансованому стані. Внутрішня стабільність допоможе прийняти дуже важливе рішення в певний момент.

Козоріг

Понеділок стане складним, через те, що буде дисонанс планет і зірок і можливий сплеск негативних думок. Зробіть зусилля, щоб не впадати в апатію. З вівторка очікуйте приємні зміни та сюрпризи – вдалий період триватиме до кінця тижня. Щоб посилити вплив планет – створіть вдома сприятливу атмосферу.

Водолій

Наступає вдалий період у фінансовій сфері та зірки будуть підштовхувати Водоліїв до підвищеної активності. Вона буде поширюватися не тільки на сферу бізнесу і грошей, але і відмінно буде мотивувати в особистому житті. Самотні представники знаку отримають знак згори про створення нових зв'язків і знайомств, а ті, хто вже у відносинах – почнуть більше спілкуватися зі своїми коханими й до кінця тижня буде посилюватися відчуття партнерства в прогресії.

Риби

Зірки обіцяють прекрасний час для навчання і покращання пам'яті. Це допоможе у далеких поїздках ділового та особистого характеру, а події розвиватимуться дуже стрімко на цьому тижні. Не піддавайтеся пліткам і чуткам на початку тижня, тим більше, що шкоди вони не принесуть. І не допускайте словесні перепалки, оскільки зараз не найвдаліший час для порожніх розмов і відстоювання своєї думки.

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