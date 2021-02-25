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Прикмети і свята 25 лютого: що не можна робити в цей день

Новость на русском → Четвер 25 лютого 2021 05:59
Прикмети і свята 25 лютого: що не можна робити в цей день У цей день православні шанують Іверську ікону (колаж РБК-Україна)
Автор: Lite

25 лютого 2020 року всі православні християни згадують святих Олексія і Мелетія. Також православні 25 лютого вшановують Іверську ікону.

Вона зображає Діву Марію з дитям, ще цей лик називають Привратницею.

Оригінал ікони знаходиться в Іверському монастирі на горі Афон у Греції, вона і отримала назву на честь обителі. 25 лютого - це день, коли ченці на горі Афон знайшли цей чудотворний образ.

Також Іверська ікона прославилася чудесами. Згідно з переказами, коли перське військо припливло до берега Афону і оточило Іверську обитель, то раптово вибухнула буря, і перси загинули в морі. Також вважається, що багато разів Іверська ікона Божої матері рятувала монастир, не дозволяючи входити в нього людям з нечистими помислами. За переказами, тут люди позбувалися від різних бід – голоду, хвороб.

Головні прикмети цього дня:

  • Завірюха 25 лютого – ознака того, що влітку буде випадати багато опадів.
  • Тумани на Олексія – літо буде дощовим.
  • Холодний день – буде тепла і рання весна.
  • На небі зірки – в цьому році вдасться зібрати багатий урожай.
  • Бурульки 25 лютого висять довгі – буде добрий врожай на овочі.

Що категорично не можна робити в цей день:

  • Не починайте нові справи й не плануйте поїздки - це приведе до невдач.

У цей день іменини святкують: Олексій, Антоній, Євген, Марія, Мелетій, Плутин, Саторнил, Урван, Христ.

Як ми раніше писали, наближається Великий піст, що можна і не можна їсти.

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