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Приметы и праздники 25 февраля: что нельзя делать в этот день

Новина українською → Четверг 25 февраля 2021 05:59
Приметы и праздники 25 февраля: что нельзя делать в этот день В этот день православные чтут Иверскую икону (коллаж РБК-Украина)
Автор: Lite

25 февраля 2020 года все православные христиане вспоминают святых Алексея и Мелетия. Также православные 25 февраля чествуют Иверскую икону.

Она изображает Деву Марию с младенцем, еще этот лик называют Привратницей.

Оригинал иконы находится в Иверском монастыре на горе Афон в Греции, она и получила название в честь обители. 25 февраля - это день, когда монахи на горе Афон обрели этот чудотворный образ.

Также Иверская икона прославилась чудесами. Согласно преданиям, когда персидское войско приплыло к берегу Афона и окружило Иверскую обитель, то внезапно разразилась буря, и персы погибли в море. Также считается, что много раз Иверская икона Божьей матери спасала монастырь, не позволяя входить в него людям с нечистыми помыслами. По преданиям, здесь люди избавлялись от разных бед – голода, болезней.

Главные приметы этого дня:

  • Метель 25 февраля – примета того, что летом будет выпадать много осадков.
  • Туманы на Алексея – лето будет дождливым.
  • Холодный день – будет теплая и ранняя весна.
  • На небе звезды – в этом году удастся собрать богатый урожай.
  • Сосульки 25 февраля висят длинные – будет хороший урожай на овощи.

Что категорически нельзя делать в этот день:

  • Не начинайте новые дела и не планируйте поездки - это приведет к неудачам.

В этот день празднуют именины: Алексей, Антоний, Вассиан, Евгений, Мария, Мелетий, Плутин, Саторнил, Урван, Христ.

Как мы ранее писали, приближается Великий пост, что можно и нельзя есть.

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