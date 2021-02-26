Прикмети і свята 26 лютого: що не можна робити в цей день
26 лютого 2020 року всі православні християни вшановують пам'ять святого Мартина.
Йому моляться про утихомирення блудних пристрастей, захисту від спокус і плотських спокус.
Мартин почав свою самітницьке життя у віці вісімнадцяти років. Дівчина легкої поведінки на ім'я Зоя намагалася його спокусити. Щоб вистояти перед її натиском святий став у вогонь. Надалі він звернув Зою до Господа і відправив у монастир у Вифлеємі. У похилому віці Мартин переїхав в Афіни, де і помер.
Наші предки 26 лютого поминали померлих. Вони йшли на кладовища, відвідували могили, або церкви, ставили свічки за упокій, подавали милостиню жебракам. Також в цей день вночі, дивлячись на зірки, читали замовляння від порчі.
Головні прикмети цього дня:
- Видався морозний і сухий день – літом буде дуже жарко.
- Сніг довго не тане – весною буде холодно.
- Якщо сніг тане - то весна буде теплою.
- Якщо день на Мартина похмурий, то навесні теж буде холодно.
- Добре видно в цей день сонячні промені – дні будуть ясними, але мороз протримається ще досить довго.
- Синиці голосно співають до ранньої весни.
- Навколо сонця туманний круг – до снігу, навколо місяця червонуваті кільця – до морозу, хмари небо затягли – до потепління.
Що не можна робити в цей день:
- В цей день не можна шити та вишивати - можна осліпнути.
- Не вирішуйте ніяких фінансових питань. Не плануйте великих покупок і не беріть гроші в борг.
Іменинники цього дня: Іван, Світлана, Ірина, Василь, Володимир, Гаврило, Зоя, Микола, Павло.
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