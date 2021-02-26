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Приметы и праздники 26 февраля: что нельзя делать в этот день

Новина українською → Пятница 26 февраля 2021 05:59
Приметы и праздники 26 февраля: что нельзя делать в этот день Наши предки 26 февраля поминали умерших (коллаж РБК-Украина)
Автор: Lite

26 февраля 2020 года все православные христиане почитают память святого Мартына.

Ему молятся об усмирении блудных страстей, защите от искушений и плотских соблазнов.

Мартын начал свою затворническую жизнь в возрасте восемнадцати лет. Девушка легкого поведения по имени Зоя пыталась его соблазнить. Чтобы выстоять перед ее напором святой встал в огонь. В дальнейшем он обратил Зою к Господу и отправил в монастырь в Вифлееме. В преклонном возрасте Мартиниан перебрался в Афины, где и умер.

Наши предки 26 февраля поминали умерших. Они шли на кладбища, посещали могилы или церковь, ставили свечки за упокой, подавали милостыню нищим. Также в этот день ночью, глядя на звезды, читали заговоры от сглаза и порчи.

Главные приметы этого дня:

  • Выдался морозный и сухой день – летом будет очень жарко.
  • Снег долго не тает – весной будет холодно.
  • Если снег тает - то весна будет теплой.
  • Если день на Мартына пасмурный, то весной тоже будет холодно.
  • Хорошо видны в этот день солнечные лучи – дни будут ясными, но мороз продержится еще достаточно долго.
  • Синицы громко поют к ранней весне.
  • Вокруг солнца туманный круг – к снегу, вокруг луны красноватые кольца – к морозу, тучи небо затянули – к потеплению.

Что нельзя делать в этот день:

  • В этот день нельзя шить и вышивать - можно ослепнуть.
  • Не решайте никаких финансовых вопросов. Не планируйте крупных покупок и не берите деньги в долг.

Именинники этого дня: Иван, Светлана, Ирина, Василий, Владимир, Гавриил, Зоя, Николай, Павел.

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