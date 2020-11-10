Приморозить частину України: в яких областях температура впаде нижче нуля

Погода в Україні стане ще більш холодною

Погода в Україні в найближчу добу очікується холодна і в кількох областях температура опуститься нижче нуля. Можливий сильний вітер зі штормовими поривами, але опади не прогнозуються.

На сході країни невелика хмарність, сухо, сильний вітер. Нічна температура повітря складе від -1 до +2 градусів. Вдень очікується від +4 до +7 градусів.

У південних областях буде трохи тепліше, без опадів. Вночі від +2 до +5 градусів, вдень від +6 до +9 градусів. У Криму без опадів, мінлива хмарність. Вночі +3 +5 градусів, вдень від +7 до +9 градусів.

На півночі країни опади не прогнозуються, можливий сильний вітер. Вночі температура знизиться до -1 +1 градуса, вдень стовпчики термометрів покажуть від +4 до +6 градусів.

У західній частині країни нічні морози захоплять Рівненську, Івано-Франківську і Чернівецьку області, там прогнозується до -1 градуса. В інших областях від 0 до +2 градусів. Вдень у більшості областей від +4 до +8 градусів.

В центральній частині країни без опадів, мінлива хмарність. Вночі від 0 до +3 градусів, вдень повітря прогріється до +5 +8 градусів.

У Києві 11 листопада сухо, хмарно з проясненнями та сильний вітер. Вночі від +1 до +3 градусів, вдень очікується +5 +7 градусів.

Карта погоди в Україні на середу, 11 листопада

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українцям повідомили, чи варто чекати сніг найближчими днями.

А також ми розповідали про те, що синоптики попередили про різке похолодання в Україні.