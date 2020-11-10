ru ua
News Вибори 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Промокоды
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В Україну рухається денний "мінус" зі снігом: синоптики різко змінили прогноз

Новость на русском → Вівторок 10 листопада 2020 06:30
В Україну рухається денний "мінус" зі снігом: синоптики різко змінили прогноз Погода в Україні (колаж: РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні принесе морози вдень і перший сніг вже дуже скоро

Погода в Україні всерйоз зіпсується, коли на зміну холодному антициклону прийде атмосферний фронт. Він принесе не тільки денний "мінус" але і сніг. Синоптики показали нові карти погоди на місяць, який видасться не надто теплим.

Так, згідно з даними ресурсу Gismeteo, перші нічні заморозки прийдуть на Схід і Північ вже в середу, 11 листопада. До Києва нічний мороз добереться до суботи, 14 числа. На Заході (крім Карпат) та Півдні значення термометра поки ще будуть вище нуля.

А ось десь у 20-х числах місяця варто чекати перших денних морозів і снігу. Ймовірність перших снігових опадів у цих числах найбільш висока на Сході і Півночі. Крім снігу з 20-23 листопада будуть йти дощі, часом упереміш із мокрим снігом.

Відзначимо, що до кінця листопада - початку грудня синоптики прогнозують деяке потепління.

Нижче прогноз погоди на місяць для Києва, Львова, Харкова і Одеси.

В Україну рухається денний &quot;мінус&quot; зі снігом: синоптики різко змінили прогноз

Погода в Києві на місяць (скрін: gismeteo.ua)

В Україну рухається денний &quot;мінус&quot; зі снігом: синоптики різко змінили прогноз

Погода у Харкові на місяць (скрін: gismeteo.ua)

В Україну рухається денний &quot;мінус&quot; зі снігом: синоптики різко змінили прогноз

Погода у Одесі на місяць (скрін: gismeteo.ua)

В Україну рухається денний &quot;мінус&quot; зі снігом: синоптики різко змінили прогноз

Погода у Львові на місяць (скрін: gismeteo.ua)

Раніше синоптики розповіли, що в Україну йде мінусова температура. Експерти поділилися новими картами погоди на найближчі дні.

Також у листопаді Землю накриє потужна магнітна буря. Фахівці з астрономії Сонця назвали нові дати геомагнітних збурень в листопаді.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Стиль життя Погода
Скандали тижня
Скандали тижня
Танці з зірками: інтриги шоу
Танці з зірками: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
NEWS
З'явився текст документа про припинення війни в Карабасі
Инна Собораредактор стрічки новин З'явився текст документа про припинення війни в Карабасі