Приморозить, а потім затягне сніговими зливами: синоптики показали нові карти погоди

Погода в Україні сильно зміниться в найближчі три дні. Спочатку прийдуть морози, які найбільше зачеплять північний схід, а потім країну накриє опадами у вигляді дощу і мокрого снігу. Синоптики показали нові карти погоди і розповіли, коли і в яких областях чекати на похолодання і справжні снігові зливи.

Так, згідно з прогнозом Українського гідрометцентру, мороз до -10 вдарить в нічний час по лінії північного сходу вже 22 грудня.

Що стосується опадів, то в цей день ймовірні невеликі дощі на Заході, а на Сході, у Запорізькій та Херсонській області - сніг, у Криму - дощ з мокрим снігом. На інших територіях мінлива хмарність, без опадів.

Температура в цей день вдень від +2 до -3 градусів вдень, -1... -5 вночі. На Сході і в північно-східних областях вдень -2... -5, вночі -7... - 10 градусів. На Заході вдень 0... +5, а вночі +1... -2 градуси.

У Києві у вівторок 0... -2, вночі -2... -4, без опадів.

Погода в Україні 22 грудня (фото: meteo.gov.ua)

У середу, 23 грудня, температура в країні підвищиться, але разом з тим прийдуть опади. На Заході - дощі, а на Півночі, в Житомирській, Вінницькій, Черкаській і Кіровоградській областях - мокрий сніг з дощем. На Сході, Півдні і в інших центральних областях опади малоймовірні.

На Заході потеплішає до +4+6 вдень, а вночі +2... -1. На Сході все ще морозно - вдень -1... -3 градуси, вночі -5... -7 морозу. А на інших територіях вдень +2... -1, вночі -1... -5 градусів.

У Києві очікується мокрий сніг і дощ, удень +1... -1, а вночі -2... -4 морозу.

Погода в Україні 23 грудня (фото: meteo.gov.ua)

Четвер, 24 грудня, принесе ще більше потепління, але опадами затягне вже всю країну. На Півдні - невеликий дощ, на Заході і Півночі більш сильні дощі, а на Сході і в частині Центру вірогідні дощі з мокрим снігом.

Температура на Заході буде рекордно високою - від +5 до +8 вдень, +3+5 вночі, на Півдні +4+7 вдень, +1... -3 вночі, на Півночі і в Центрі +2+5 вдень ,+1... -3 вночі, а на Сході -1... -3 градуси і -2... -6 відповідно.

У Києві в четвер, 24 грудня, очікуються дощі, а температура вдень +3+5 та +1... -1 вночі.

Погода в Україні 24 грудня (фото: meteo.gov.ua)

Раніше синоптик Наталка Діденко також попередила про морози на Сході України, а також сильні опади і поривчастий вітер.

Також відразу кілька погодних ресурсів оновили прогноз погоди в Україні на Новий рік.