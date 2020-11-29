Приморозить і засипле снігом одразу кілька областей: синоптики попередили про погіршення погоди

Погода в Україні на початку наступного тижня буде морозною і переважно сніговою. Упродовж 30 листопада-3 грудня в регіонах температура опуститься до -7 °C, сніжитиме переважно подекуди на заході, сході і в центрі. Прогноз погоди на початок найближчого тижня дали синоптики Українського гідрометцентру.

За даними синоптиків, у найближчу добу, 30 листопада, очікується сніг в західних областях, в Києві і Черкасах; мокрий сніг із дощем прогнозують у Кропивницькому і Сумах. Дощитиме на півночі країни, у Полтаві і в окремих районах східних областей.

Температура повітря вдень сягатиме від -1°C на Заході до + 7°C на Півночі (у Криму до 12° тепла). Уночі очікуються заморозки 0°C до -5°C.

Погода в Україні на 30 листопада (мапа: Український гідрометцентр)

Початок зими принесе українцям денне похолодання. У більшості областей країни 1 грудня температура вдень опуститься до -1°C. Плюсова температура очікується лише у деяких центральних і східних областях та в Криму.

Опади у вигляді мокрого дощу і снігу прогнозують у Миколаєві, Одесі, Сумах, Харкові, Дніпрі, Запоріжжі, Києві. На Заході відновиться приємна погода, там буде сонячно і зберігатиметься легкий морозець.

Погода в Україні на 1 грудня (мапа: Український гідрометцентр)

Уже в середу, 2 грудня, сніг очікується у майже всіх областях, окрім Заходу, там буде похмура погода.

Температура вдень в середньому від 0°C до -3°C. Уночі найпрохолодніше буде у західних областях, там синоптики обіцяють до -9°C. У Києві 2 грудня прогнозують сніг і вдень до -2°C.

Погода в Україні на 2 грудня (мапа: Український гідрометцентр)

У четвер, 3 грудня, температура буде аномально різною. У центральних областях, за прогнозом синоптиків, очікується від 0°C до -3°C. На Сході від -1°C до +1°C, а на Заході від -1°C до +6°C.

Сніг обіцяють у Києві, в окремих районах Черкаської, Чернігівської, Харківської, Вінницької та Житомирської областей, Опади прогнозують і в Кропивницькому та в Одесі. На Заході без опадів, хмарно з проясненням.

Погода в Україні на 3 грудня (мапа: Український гідрометцентр)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптик дав новий прогноз погоди на грудень і попередив про аномальні сюрпризи.

Раніше метеорологи також спрогнозували, якою буде погода у Києві взимку 2020-2021. Вони вважають, що в цьому сезоні синоптичні умови можуть бути непередбачувані.