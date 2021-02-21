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Принц Чарльз відвідав батька в лікарні і вийшов зі сльозами на очах

Автор: Роман Мирончук

Син королеви Великобританії Єлизавети II принц Чарльз відвідав лікарню, якій лежить його батько принц Філіп після того, як його госпіталізували через погане самопочуття. Коли він повернувся в машину то папараці сфотографували його зі сльозами на очах.

Про це повідомляє Sky News.

Принц Чарльз прибув до лікарні короля Едуарда VII в Лондоні на сірому Tesla і вийшов з машини в масці. Він перший член королівської сім, хто відвідав герцога Единбурзького. Разом з батьком він пробув близько 30 хвилин.

Принц Чарльз (фото: instagram.com/hellomag)

Принц Філіп пролежав у лікарні трохи довше, ніж очікувалося, тому принц Чарльз раніше закінчив свої справи і приїхав до батька.

99-річного герцога привезли в лікарню у вівторок ввечері після того, як йому стало недобре. Пізніше повідомлялося, що є велика ймовірність того, що він залишиться в лікарні до наступного тижня. Британські ЗМІ також писали, що принц Філіп був у хорошому настрої.

Цікаво, що візит принца Чарльза був незвичайним, тому що він раніше не відвідував свого батька в лікарні. Але варто зазначити, що в лікарнях через пандемію обмежені відвідування.

На сайті лікарні зазначається, що відвідувачів пускають тільки у виняткових випадках.

За даними королівського джерела, причина госпіталізації герцога не пов'язана з коронавірусною інфекцією. Принца Філіпа доставили в лікарню на звичайній машині, а не на машині швидкої допомоги. Крім того, він дійшов до входу в лікарню без сторонньої допомоги.

Нагадаємо, принц Філіп і королева Єлизавета II отримали щеплення від COVID-19.

А пізніше принц Чарльз і його дружина Камілла отримали свої перші дози щеплення, коли вакцинували їх вікову групу.

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Новини України королевская семьяпринц Чарльз
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