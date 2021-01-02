Щоб притягнути удачу на цілий рік: астролог розповіла, як провести перші дні січня

Астропсихолог і нумеролог Надія Астрохелпер нещодавно дала чіткі рекомендації, як правильно відпочити кожному знаку зодіаку.

В залежності від того, в який день ви народилися, відпочинок, який наповнить вас енергією і допоможе перезавантажитися, буде відрізнятися. Наприклад, що добре Козерогові, то не завжди сподобається Скорпіону.

Також Надія впевнена: щоб весь новий 2021 рік пішов правильно і приніс безліч радощів, дуже важливо правильно провести його перші дні.

"Я з вами поділюся старим добрим перевіреним способом, як запланувати удачу і благополуччя на цілий рік.

Справа в тому, що перші 12 днів року уособлюють найближчих 12 місяців, які ми проживемо. Тому те, як ми проведемо з вами найближчі дні, може вплинути на весь наступний рік!" - написала астролог, пообіцявши, що правильно загадані бажання і поставлені цілі неодмінно збудуться найсприятливішим чином.

Січень - час планів (фото: pixabay.com)

"1 січня

Приділіть увагу своїй зовнішності. Не варто в халаті цілий день лежати на дивані. Красиво одягніться, зробіть зачіску, макіяж, саме сьогодні ви вкладаєте в своє здоров'я і красу. Корисно прогулятися, не сильно переїдати і прописати бажання, пов'язані з темою краси і здоров'я.

2 січня

Сфера грошей і фінансового благополуччя. У цей день можна і треба розпланувати фінанси: продумати великі покупки на рік, розподілити бюджет. Подумати над джерелами доходу. Дуже добре буде придбати в цей день новий гаманець або скарбничку і покласти туди гроші.

3 січня

Сфера відносин, спілкування і саморозвитку. Корисно сходити в гості, поспілкуватися з родичами. Корисно в цей день подумати над своїм розвитком, прописати навчальний план або подумати над своїми інтересами, які знання ви хотіли б отримати в Новому році.

4 січня

Сфера сім'я, дім. Цей день краще провести в колі сім'ї і прописати бажання, пов'язані з додом, сім'єю. Обов'язково сходіть до церкви і поставте свічки за упокій померлих родичів, подякуйте рід.

5 січня

Сфера творчості та хобі. Можна подумати і прописати свої цілі, пов'язані із захопленням і творчістю. Добре буде більше уваги приділити дітям в цей день.

6 січня

Сфера здоров'я та домашніх турбот. Прописуємо цілі щодо здорового способу життя, корисні звички. Зробіть невелике прибирання будинку, полийте квіти, приберите речі", - порадила астролог.

Як вести себе в інші дні, астролог пообіцяла розповісти найближчим часом.

А ось робити, якщо в гаманці немає грошей? Астропсихолог дала чіткі рекомендації, як зробити, щоб гроші полюбили вас раз і назавжди.