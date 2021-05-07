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Продовжує життя: ендокринолог назвала несподівані факти про алкоголь

Новость на русском → П'ятниця 07 травня 2021 19:01
Продовжує життя: ендокринолог назвала несподівані факти про алкоголь Катерина Григор'єва (фото: instagram.com/wow.so.young)
Автор: Тетяна Турчанікова

Алкоголь, пити чи не пити? А якщо пити, то скільки? З одного боку, доведено, що алкоголь збільшує тривалість життя, але про якість того життя не згадується.

Про це у своєму Instagram розповіла лікар-ендокринолог Катерина Григор'єва.

Також, нагадала лікар, відомо про його нейродегенеративний ефект.

"Не забувайте, що швидкість метаболізму у всіх різна. Комусь буде погано від трьох ковтків шампанського, а хтось буде бодрячком після тривалої вечірки", - розповіла доктор.

Це залежить від наявності і кількості ферменту алкогольдегідрогенази, яка сприяє окисленню етанолу до ацетальдегіду і його виведенню.

Фермент цей в таблетках не продається. Здатність його виробляти передається нам від батьків і визначається за допомогою генетичних тестів.

Продовжує життя: ендокринолог назвала несподівані факти про алкогольЧи варто відмовлятися від алкоголю? (фото: instagram.com/wow.so.young)

"Також на метаболізм алкоголю впливають інші фактори, зокрема, з чого і яким способом вироблений напій. Якщо методом бродіння (вино, пиво), особливо з глютен містить сировини, то вони гірші", - розповіла Григор'єва.

Так що ж краще випити, якщо усвідомлено хочеться це зробити?

"Оптимальні", за словами Григор'євої, дистиляти: текіла з кактуса і самогон, але не з глютеномісткої сировини.

"Кількість - помірна, 1-2 маленьких чарочки, напої все ж міцні. Чи рекомендую я відмовлятися від алкоголю? Так. Якщо можна не пити, не пийте. Якщо алкоголь є частиною вашого способу життя і інструментом для розслаблення, то краще знайти йому менш шкідливу заміну. До алкоголю досить швидко формується залежність, особливо у жінок", - нагадала доктор.

Нагадаємо, що раніше ендокринолог розповіла, де брати кальцій, якщо не їсти молочку. Список простих продуктів від лікаря.

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