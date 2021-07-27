Джерела бета-каротину: лікар розповіла, як підтримати очі і зір
Чому багатьом людям не вистачає вітаміну А? Його в біодоступній формі ретинолу можна отримати тільки з продуктів тваринного походження: яєчних жовтків, субпродуктів, вершкового масла.
Про це у своєму блозі в Instagram розповіла лікар-нутриціолог Катерина Григор'єва.
Вона додала, що рослинна їжа містить не вітамін А, а його попередники - бета-каротин, альфа-каротин і бета-криптоксантин, які організм повинен сам перетворити в ретинол.
Але це йому не завжди вдається з кількох причин:
- Ступінь всмоктування бета-каротину в тонкому кишечнику залежить від обробки їжі, спільного вживання з жирами, запасів вітаміну А і бета-каротину в організмі.
- Від рівня гормонів щитовидної залози. При гіпотиреозі часто знижено перетворення ретинолу з бета-каротину.
- Засвоєння зменшується при порушеннях травлення, патологіях шлунково-кишкового тракту, підшлункової залози, печінки і жовчного міхура.
- Дефіцит заліза. Перетворення каротиноїдів у вітамін А в печінці та кишечнику відбувається завдяки залізо-залежному ферменту.
- Неправильне зберігання і перегрівання жирів в процесі приготування їжі.
- Генетика. Мутація гена BCMO1 призводить до значного зниження здатності перетворювати бета-каротин в ретинол.
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Залежно від варіанту успадкування, конверсія бета-каротину може бути знижена майже на 45-70% від звичайних значень.
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Якщо у вас жовтіють долоні і ступні, значить бета-каротин не може перетворитися в ретинол і накопичується в шкірі.
Ознаки дефіциту вітаміну А:
- фолікулярний гіперкератоз;
- сухість шкіри і слизових;
- повільна адаптація очей в умовах сутінків (куряча сліпота).
Надлишок вітамін А виникає внаслідок додаткового прийому у великому дозуванні і може провокувати серйозні проблеми зі здоров'ям. Згодом він накопичується в тканинах і повільно виводиться з організму.
Джерела бета-каротину
Гарбуз, морква, батат, зелена цибуля, щавель, шпинат, всі види салату, кейл, брокколі, грейпфрути, сливи, персики, абрикоси, хурма, агрус, чорниця, чорна смородина.
Продукти, багаті бета-каротином, мають поживну цінність, навіть якщо не повністю забезпечують організм вітаміном А. Вони, як правило, багаті клітковиною та іншими корисними речовинами, які приносять користь здоров'ю.
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