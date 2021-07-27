Джерела бета-каротину: лікар розповіла, як підтримати очі і зір

Чому багатьом людям не вистачає вітаміну А? Його в біодоступній формі ретинолу можна отримати тільки з продуктів тваринного походження: яєчних жовтків, субпродуктів, вершкового масла.

Але це йому не завжди вдається з кількох причин:

Вона додала, що рослинна їжа містить не вітамін А, а його попередники - бета-каротин, альфа-каротин і бета-криптоксантин, які організм повинен сам перетворити в ретинол.

Про це у своєму блозі в Instagram розповіла лікар-нутриціолог Катерина Григор'єва.

Ступінь всмоктування бета-каротину в тонкому кишечнику залежить від обробки їжі, спільного вживання з жирами, запасів вітаміну А і бета-каротину в організмі.

Від рівня гормонів щитовидної залози. При гіпотиреозі часто знижено перетворення ретинолу з бета-каротину.

Засвоєння зменшується при порушеннях травлення, патологіях шлунково-кишкового тракту, підшлункової залози, печінки і жовчного міхура.

Дефіцит заліза. Перетворення каротиноїдів у вітамін А в печінці та кишечнику відбувається завдяки залізо-залежному ферменту.

Неправильне зберігання і перегрівання жирів в процесі приготування їжі.

Генетика. Мутація гена BCMO1 призводить до значного зниження здатності перетворювати бета-каротин в ретинол.

Крім розсолу: нутрицілог назвала головні засоби від похмілля, які працюють

Залежно від варіанту успадкування, конверсія бета-каротину може бути знижена майже на 45-70% від звичайних значень.

Не поспішайте вибирати окуляри (фото: pexels.com)

Якщо у вас жовтіють долоні і ступні, значить бета-каротин не може перетворитися в ретинол і накопичується в шкірі.

Ознаки дефіциту вітаміну А:

фолікулярний гіперкератоз;

сухість шкіри і слизових;

повільна адаптація очей в умовах сутінків (куряча сліпота).

Надлишок вітамін А виникає внаслідок додаткового прийому у великому дозуванні і може провокувати серйозні проблеми зі здоров'ям. Згодом він накопичується в тканинах і повільно виводиться з організму.

Джерела бета-каротину

Гарбуз, морква, батат, зелена цибуля, щавель, шпинат, всі види салату, кейл, брокколі, грейпфрути, сливи, персики, абрикоси, хурма, агрус, чорниця, чорна смородина.

Продукти, багаті бета-каротином, мають поживну цінність, навіть якщо не повністю забезпечують організм вітаміном А. Вони, як правило, багаті клітковиною та іншими корисними речовинами, які приносять користь здоров'ю.