Источники бета-каротина: врач рассказала, как поддержать глаза и зрение
Почему многим людям не хватает витамина А? Его в биодоступной форме ретинола можно получить только из продуктов животного происхождения: яичных желтков, субпродуктов, сливочного масла.
Об этом в своем блоге в Instagram рассказала врач-нутрициолог Катерина Григорьева.
Она добавила, что растительная пища содержит не витамин А, а его предшественники - бета-каротин, альфа-каротин и бета-криптоксантин, которые организм должен сам преобразовать в ретинол.
Но это ему не всегда удается по нескольким причинам:
- Степень всасывания бета-каротина в тонком кишечнике зависит от обработки пищи, совместного употребления с жирами, запасов витамина А и бета-каротина в организме.
- От уровня гормонов щитовидной железы. При гипотиреозе часто снижено превращение ретинола из бета-каротина.
- Усвоение уменьшается при нарушениях пищеварения, патологиях ЖКТ, поджелудочной железы, печени и желчного пузыря.
- Железодефицит. Превращение каротиноидов в витамин А в печени и кишечнике происходит благодаря железо-зависимому ферменту.
- Неправильное хранение ("прогоркание") и перегревание жиров в процессе приготовления пищи.
- Генетика. Мутация гена BCMO1 приводит к значительному снижению способности превращать бета-каротин в ретинол.
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В зависимости от варианта наследования, конверсия бета-каротина может быть снижена почти на 45-70% от обычных значений.
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Если у вас желтеют ладони и ступни, значит бета-каротин не может преобразоваться в ретинол и накапливается в коже.
Признаки дефицита витамина А:
- фолликулярный гиперкератоз;
- сухость кожи и слизистых;
- медленная адаптация глаз в условиях сумерек (куриная слепота).
Избыток витамин А возникает вследствие дополнительного приема в большой дозировке и может провоцировать серьезные проблемы со здоровьем. Со временем он накапливается в тканях и медленно выводится из организма.
Источники бета-каротина
Тыква, морковь, батат, зеленый лук, щавель, шпинат, все виды салата, кейл, брокколи, грейпфруты, сливы, персики, абрикосы, хурма, крыжовник, черника, черная смородина.
Продукты, богатые бета-каротином, имеют питательную ценность, даже если не полностью обеспечивают организм витамином А. Они, как правило, богаты клетчаткой и другими полезными веществами, которые приносят пользу здоровью.
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