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Источники бета-каротина: врач рассказала, как поддержать глаза и зрение

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Вторник 27 июля 2021 10:09
Источники бета-каротина: врач рассказала, как поддержать глаза и зрение Катерина Григорьева (фото: instagram.com/wow.so.young)
Автор: Татьяна Турчаникова

Почему многим людям не хватает витамина А? Его в биодоступной форме ретинола можно получить только из продуктов животного происхождения: яичных желтков, субпродуктов, сливочного масла.

Об этом в своем блоге в Instagram рассказала врач-нутрициолог Катерина Григорьева.

Она добавила, что растительная пища содержит не витамин А, а его предшественники - бета-каротин, альфа-каротин и бета-криптоксантин, которые организм должен сам преобразовать в ретинол.

Но это ему не всегда удается по нескольким причинам:

  • Степень всасывания бета-каротина в тонком кишечнике зависит от обработки пищи, совместного употребления с жирами, запасов витамина А и бета-каротина в организме.
  • От уровня гормонов щитовидной железы. При гипотиреозе часто снижено превращение ретинола из бета-каротина.
  • Усвоение уменьшается при нарушениях пищеварения, патологиях ЖКТ, поджелудочной железы, печени и желчного пузыря.
  • Железодефицит. Превращение каротиноидов в витамин А в печени и кишечнике происходит благодаря железо-зависимому ферменту.
  • Неправильное хранение ("прогоркание") и перегревание жиров в процессе приготовления пищи.
  • Генетика. Мутация гена BCMO1 приводит к значительному снижению способности превращать бета-каротин в ретинол.

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В зависимости от варианта наследования, конверсия бета-каротина может быть снижена почти на 45-70% от обычных значений.

Источники бета-каротина: врач рассказала, как поддержать глаза и зрение

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Если у вас желтеют ладони и ступни, значит бета-каротин не может преобразоваться в ретинол и накапливается в коже.

Признаки дефицита витамина А:

  • фолликулярный гиперкератоз;
  • сухость кожи и слизистых;
  • медленная адаптация глаз в условиях сумерек (куриная слепота).

Избыток витамин А возникает вследствие дополнительного приема в большой дозировке и может провоцировать серьезные проблемы со здоровьем. Со временем он накапливается в тканях и медленно выводится из организма.

Источники бета-каротина

Тыква, морковь, батат, зеленый лук, щавель, шпинат, все виды салата, кейл, брокколи, грейпфруты, сливы, персики, абрикосы, хурма, крыжовник, черника, черная смородина.

Продукты, богатые бета-каротином, имеют питательную ценность, даже если не полностью обеспечивают организм витамином А. Они, как правило, богаты клетчаткой и другими полезными веществами, которые приносят пользу здоровью.

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