Простий тест: як зрозуміти, що у вас зневоднена шкіра, 3 способи відновити її

На перший погляд, "суха шкіра" і "зневоднена шкіра" здаються двома поняттями, що описують одне і те ж. На ділі ж це абсолютно різні речі.

У чому ж відмінність, розповіла біохакер Хаді Пьюбьюті свого часу Instagram.

Зневоднення - це стан, при якому шкірі не вистачає води. А води може не вистачати шкірі будь-якого типу, в тому числі жирної і проблемної.

це стан, при якому шкірі не вистачає води. А води може не вистачати шкірі будь-якого типу, в тому числі жирної і проблемної. Суха шкіра - це тип шкіри, зазвичай він обумовлений генетично і практично не змінюється протягом життя. Сухий тип характеризується недостатнім вмістом власних ліпідів, необхідних для утримання вологи і створення міцного захисного бар'єру.

Існує простий тест на зневоднення шкіри (фото: pexels.com)

Як зрозуміти, що ваша шкіра-зневоднена?

Зневоднена шкіра зазвичай досить тьмяна, має сіруватий колір обличчя;

Після очищення виникає відчуття стягнутості, при цьому шкіра може активно блищати - іноді шкіра зовні виглядає як пергаментний папір, просочена себумом;

Тональні креми зневоднена шкіра буквально "з'їдає" - через 4-5 годин після нанесення на обличчі не залишається тону. Це пов'язано з тим, що шкіра вбирає всю воду з тону, залишаючи лише пігмент;

Зволожуючі креми і сироватки вбираються моментально;

Якщо дефіцит вологи спостерігається вже на рівні дерми, то буде турбувати зниження тонусу, в'ялість і поява зморшок.

Для діагностики зневоднення так само використовується простий щипковий тест: потрібно захопити пальцями (великим і вказівним) ділянку шкіри (нижню повіку, ділянку під вилицями) потримати пару секунд і відпустити. Якщо складка розгладилася швидко, то все добре, зневоднення немає.

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Що призводить до зневоднення?

Причиною можуть стати сухе повітря (особливо актуально це в опалювальний сезон), вплив УФ-променів, різкий і холодний вітер, агресивний догляд (неправильне очищення шкіри, використання скрабів і кислот).

Щоб врятувати зневоднену шкіру, потрібно міняти догляд (фото: pexels.com)

Як врятувати зневоднену шкіру-3 способи

1. В першу чергу, звичайно, відмовляємося від агресивного догляду. Зокрема, переглядаємо очищення.

Незважаючи на те, що кислоти можуть посилювати зневоднення, відлущувати шкіру потрібно. Кислоти допомагають видаляти омертвілі клітини, щоб зволожуючі засоби могли краще проникнути в шкіру. Якщо використовуєте в догляді AHA-кислоти, вибирайте в більш низьких концентраціях, ніж зазвичай і ті, в складі яких міститься мінімум спирту.

Альтернативою фруктовим кислотам можуть стати полігідроксикислоти (PHA) - лактобіонова кислота і глюконолактон.

2. У складах зволожуючих засобів шукайте гіалуронову кислоту, гліцерин, пропіленгліколь, сечовину, алое вера, бета-глюкан, молочну кислоту, амінокислоти, екстракти водоростей - все ті компоненти, які притягують і утримують воду. Кращі друзі - тонери, сироватки, емульсії.

3. Зневоднення завжди спостерігається при порушеному захисному бар'єрі. Якщо бар'єр слабкий, то легких рідких засобів для ефективної корекції зневоднення буде недостатньо. Через нестачу структурних ліпідів посилюється трансепідермальна втрата води.