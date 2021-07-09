Простой тест: как понять, что у вас обезвоженная кожа, 3 способа восстановить ее

На первый взгляд, "сухая кожа" и "обезвоженная кожа" кажутся двумя понятиями, описывающими одно и то же. На деле же это совершенно разные вещи.

В чем же отличие, рассказала биохакер Хади Пьюбьюти в свое Instagram.

Обезвоженность - это состояние, при котором коже не хватает воды. А воды может не хватать коже любого типа, в том числе жирной и проблемной.

это состояние, при котором коже не хватает воды. А воды может не хватать коже любого типа, в том числе жирной и проблемной. Сухая кожа - это тип кожи, обычно он обусловлен генетически и практически не меняется в течении жизни. Сухой тип характеризуется недостаточным содержанием собственных липидов, необходимых для удержания влаги и создания прочного защитного барьера.

Существует простой тест на обезвоженность кожи (фото: pexels.com)

Как понять, что ваша кожа - обезвоженная?

Обезвоженная кожа обычно достаточно тусклая, имеет сероватый цвет лица;

После очищения возникает чувство стянутости, при этом кожа может активно блестеть - иногда кожа внешне выглядит как пергаментная бумага, пропитанная себумом;

Тональные кремы обезвоженная кожа буквально "съедает" - через 4-5 часов после нанесения на лице не остается тона. Это связано с тем, что кожа впитывает всю воду из тона, оставляя лишь пигмент;

Увлажняющие кремы и сыворотки впитываются моментально;

Если дефицит влаги наблюдается уже на уровне дермы, то будет беспокоить снижение тонуса, дряблость и появление морщин.

Для диагностики обезвоженности так же используется простой щипковый тест: нужно захватить пальцами (большим и указательным) участок кожи (нижнее веко, участок под скулами) подержать пару секунд и отпустить. Если складка разгладилась быстро, то все хорошо, обезвоженности нет.

В жаркую страну или на дачу: косметолог рассказала, что точно надо взять из косметики в отпуск

Что приводит к обезвоженности?

Причиной могут стать сухой воздух (особенно актуально это в отопительный сезон), воздействие УФ-лучей, резкий и холодный ветер, агрессивный уход (неправильное очищение кожи, использование скрабов и кислот).

Чтобы спасти обезвоженную кожу, нужно менять уход (фото: pexels.com)

Как спасти обезвоженную кожу - 3 способа

1. В первую очередь, конечно, отказываемся от агрессивного ухода. В частности, пересматриваем очищение.

Несмотря на то, что кислоты могут усиливать обезвоживание, отшелушивать кожу нужно. Кислоты помогают удалять омертвевшие клетки, чтобы увлажняющие средства могли лучше проникнуть в кожу. Если используете в уходе AHA-кислоты, выбирайте в более низких концентрациях, чем обычно и те, в составе которых содержится минимум спирта.

Альтернативой фруктовым кислотам могут стать полигидроксикислоты (PHA) - лактобионовая кислота и глюконолактон.

2. В составах увлажняющих средств ищите гиалуроновую кислоту, глицерин, пропиленгликоль, мочевину, алоэ вера, бета-глюкан, молочную кислоту, аминокислоты, экстракты водорослей - все те компоненты, которые притягивают и удерживают воду. Лучшие друзья - тонеры, сыворотки, эмульсии.

3. Обезвоженность всегда наблюдается при нарушенном защитном барьере. Если барьер слаб, то легких водянистых средств для эффективной коррекции обезвоженности будет недостаточно. Из-за недостатка структурных липидов усиливается трансэпидермальная потеря воды.