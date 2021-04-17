Як прокидатися бадьорою: покроковий план до енергії

Багатьом з нас знайоме почуття, коли вже з самого ранку ми прокидаємося млявими і втомленими. Нутриціолог Ганна Єлькіна розповіла, що допоможе підвищити енергію і завжди прокидатися бадьорим і в хорошому настрої.

Щоб бадьорості стало більше - приберіть те, що "смокче" вашу енергію. Так-так. Можна скільки завгодно бадьорити себе, але якщо енергія витікає на нелюбиму роботу, на те, що всім повинна, на відносини, які не подобаються..... Бадьорості не буде!



А тепер можна наповнюватися:



Вода.

Чиста, смачна, свіжа з фільтра. Щоб машина їхала - потрібен бензин. Щоб тіло виробляло енергію - потрібна вода. Немає води - немає енергії. Ідеально пити 30-40 мл на 1 кілограм вашої ваги. Для мене це 1,5 літра. Пішло кілька місяців для формування звички. З плюсів - більше енергії, нижче набряклість, менше тяга до їжі.



Їжа.

Ключове - сніданок. Він закладає дизайн дня, ваш настрій, чи буде енергія цілий день або закінчиться після обіду. Кава або чашка вівсянки - не варіант. Беремо білки, жири і вуглеводи - наприклад, пшоно з топленим маслом, омлет з цибулею і грибами, салат айсберг, авокадо.



Ілюстративне фото (pexels.com)

Усуньте дефіцити.

Уявіть, що ви робите макіяж, але забули про тон, про туш, нафарбували тільки 1 брову - красиво вийде? Навряд чи. Те ж з вітамінами і мінералами. Не вистачає заліза або вітаміну Д - ви будете сонливі, дратівливі і психолог, медитації, спорт не дадуть стабільного результату. Тіло і фізика первинні.

Ілюстративне фото (instagram.com/ann_elkina)