Не ховайте парасольки: українців попередили про дощі з грозами

Погода в Україні принесе опади в більшості регіонів у п'ятницю, 2 жовтня, проте температура буде підвищуватися, витісняючи вогкість і забезпечивши теплі вихідні. Втім, деякі області все одно буде заливати дощами в цей час, причому з грозами.

Згідно з прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, дощі та похмура погода у західних, північних, центральних областях та місцями на Півдні найближчими днями "перекочує" на північний схід країни, але вже 4 та 5 жовтня знову буде заливати тільки Захід, а в інших регіонах буде сонячно та сухо.

Температура повітря 2 жовтня в цілому по Україні буде варіюватися в межах +14... +23 градусів вдень та +8... +13 вночі. Буде дощова погода майже скрізь, але сильні опади не очікуються.

У суботу, 3 жовтня, дощик буде мрячити тільки в Чернігівській, Полтавській і Сумській областях, а на решті частини території країни буде сонячно. Середня температура повітря порадує українців комфортними +20... +22 градусів, а в нічний час у середньому очікується +9... +12 градусів.

Карти погоди в Україні 2 і 3 жовтня (фото: meteo.gov.ua)

У неділю, 4 жовтня, дощі заллють західні області, дуже ймовірні грози. Температура збережеться тепла практично скрізь в країні, і буде схожа із суботньою.

У перший робочий день нового тижня, 5 жовтня, опади злегка розширять свій "наступ" і захоплять Чернівецьку та Хмельницьку області. В інших регіонах переважно буде хмарно з проясненнями. В середньому температура повітря складе +21... +22 градуси в денний час та близько +12 у нічний (у східних областях буде трохи нижче, до +7 градусів).

Карти погоди в Україні 4 і 5 жовтня (фото: meteo.gov.ua)

Раніше синоптики у прогнозі на першу половину жовтня зауважили, що погода готує українцем сюрпризи, а бабине літо ще не здається.

Нагадаємо також, що синоптики оновили прогноз на жовтень і розповіли, коли прийдуть перші заморозки.